Een mens van goede wil: vroedvrouw Dominique Luypaers biedt met AZG noodhulp aan vluchtelingen

'De meest aangrijpende ervaring van mijn leven'

‘Ik heb voor AZG al heel wat lijden gezien, maar het redden van de bootvluchtelingen was tot hiertoe de meest aangrijpende ervaring,’ zegt Dominique Luypaers.

Dominique Luypaers «Hun reis is gebaseerd op pure wanhoop. Ik ken de landen waar ze vandaan komen en ik kan goed begrijpen dat ze daar weg willen. Ik ontmoet die mensen in de meest bizarre omstandigheden, terwijl ze in een lekke rubberboot ergens op de Middellandse Zee ronddobberen. Wij redden hen, maar dat wil niet zeggen dat hun leven van het ene moment op het andere rozengeur en maneschijn wordt. Integendeel, want op het Europese vasteland staat er niemand klaar om hen met open armen te ontvangen. Ik kan tegen die pas geredde mensen niet zeggen: ‘Vanaf nu komt het allemaal goed.’ Het enige wat ik kan doen, is naar hen luisteren. Heel even daalt er dan rust over hen neer, want voor het eerst in maanden voelen ze zich veilig. Sommigen vertelden me dat ze aan boord van ons schip eindelijk hun ogen durfden te sluiten zonder bang te hoeven zijn aangevallen te worden.»

HUMO Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zorgt AZG met zijn reddingsacties voor een aanzuigeffect.

Luypaers «Wij zijn het daar niet mee eens. Op het moment dat AZG in 2015 voor het eerst met boten op zee ging, waren er al veel vluchtelingen verdronken. We konden niet anders dan noodhulp bieden en mensen van de verdrinkingsdood redden, dat is nu eenmaal onze missie. Het is niet omdat Europese regeringen aan hun grenzen muren bouwen, dat ze daarmee voorkomen dat vele vluchtelingen aan de levensgevaarlijke oversteek beginnen.»