Maak kennis met Moïse Katumbi, de oppositieleider die president van Congo wil worden

'Wat Mobutu deed was erg, maar de terreur onder Kabila is nog veel erger'

In de mondaine buurt rond de Brusselse Louizalaan staat hij Humo te woord in een zeldzaam interview. ‘President Kabila laat de kans liggen om de politiek door de grote poort te verlaten.’

Sinds de ex-gouverneur van de steenrijke provincie Katanga in 2015 de deur van Kabila’s regeringspartij PPRD achter zich dichttrok en zijn eigen presidentiële ambities uitsprak, is zijn leven er niet gemakkelijker op geworden. Twee jaar geleden probeerde men hem te vergiftigen. Vervolgens diende hij zich verschillende keren voor de rechtbank te verantwoorden in dossiers die de meeste waarnemers de wenkbrauwen doen fronsen. In de ene zaak zou hij Amerikaanse huurlingen hebben aangeworven om een rebellie op te starten, in de andere zaak neemt hij het op tegen een mysterieuze Griekse zakenman die hem een bizarre eigendomsclaim ten laste legt. De charmante – sommigen zeggen ‘aalgladde’ – Moïse Katumbi aanhoort de opsomming gelaten.

Moïse Katumbi «Ik ken die mijnheer Stoupis niet. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Dat dossier bevat contracten met handtekeningen die niet eens van mij zijn. Men beweert dat ik indertijd mijn functie als gouverneur van de provincie Katanga heb misbruikt om me een huis toe te eigenen, maar in 2002 was ik niet eens gouverneur. Daarenboven hebben mijn advocaten nog allerlei andere onwaarheden ontdekt. Ach, ik denk dat het voor iedereen intussen wel duidelijk is dat men deze rechtszaken doelbewust opzet om mij in diskrediet te brengen.»

HUMO De rechter in de zaak Stoupis, Chantal Ramazani Wazuri, gaf toe dat ze onder druk was gezet door het regime en vluchtte naar Parijs. Ook de spilfiguur in de Amerikaanse huurlingenzaak, Darryl Lewis, bekende gemarteld te zijn voor hij onder dwang een klacht tegen u indiende.

Katumbi «Wat kan ik daarop zeggen? Zelfs de Amerikaanse ambassade in Kinshasa heeft de aanklacht verworpen. Omdat het regime zag dat de rechtszaken nergens toe leidden, hebben ze geprobeerd me te vergiftigen. Ik dank de Heer dat ik nog leef.»

HUMO Hoe probeerden ze dat te doen?

Katumbi «Ik liep naar het gebouw van het parket-generaal in Lubumbashi om me te verdedigen in de zaak van de huurmoordenaars. Vlak voor ik de rechtbank binnenstapte, stak een politieagent een injectienaald in mijn rug. Ik ben meteen naar Londen gevlogen om me te laten onderzoeken en daar ontdekten de dokters dat het ging om een traag werkend gif. Gelukkig sloeg de maandenlange medische behandeling aan en zit ik hier vandaag levend en wel voor u.»