Goed volk

Eén – 28 maart – 941.758 kijkers

Het tweede seizoen van ‘Goed volk’, een programma waarin de aimabele Jeroen Meus zich via de keuken toegang verschaft tot werelden die hem vreemd zijn, begon met een intentionele knaller, waar uiteraard ssssssekssssss mee gemoeid was. Dat zal in de verkavelingen van Vlaanderenland vooraf al veel rode oortjes hebben opgeleverd, alsmede nerveus geschuifel op het kunstleren bankstel. Eén wilde niet nalaten ons te waarschuwen: dit programma zou niet geschikt zijn voor kijkers onder de 16. Ik, in gedachten 16 en een etmaal, hoefde mijn slaapstede dus nog niet op te zoeken.

Jeroen Meus had zich – en nu gebruik ik schoorvoetend zíjn vocabulaire – ingekookt in een hoerenkast in Nevada: Bella’s. Voor de sfeerschepping kregen we eerst schier eindeloos vrachttreinverkeer in een door de zon geblakerd landschap te zien, een mooi in beeld gebracht panorama waarmee deze aflevering ook zou eindigen.