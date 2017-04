'Danira Boukhriss is een prachtige vrouw, maar we hebben geen seksuele gevoelens voor elkaar'

Na een afwezigheid van achttien jaar is ‘De drie wijzen’ in een nieuw jasje gehesen. Vroeger werkte ‘de moeder aller panelshows’ met drie vaste wijzen: Walter Grootaers, Gerty Christoffels en Jacques Vermeire. Nu wisselt het panel week na week van samenstelling.

Kobe ILSEN «Vaste panels zijn niet meer van deze tijd. Dat zou ook een enorm risico zijn, want wat doe je als de mayonaise niet pakt? In je eerste seizoen heb je zoveel mogelijk topnamen nodig om kijkers te lokken. Vergeet niet dat al wie jonger dan 30 is, ‘De drie wijzen’ niet kent. Dat format staat nochtans als een huis. Het is het oudste spelletje ter wereld: liegt iemand of niet? Maar het programma wordt gemáákt door de drie vertellers, en de chemie tussen hen. In één aflevering hebben we Bart De Pauw, Tom Lenaerts en Maaike Cafmeyer in het panel zitten. Dat is een brok tv-geschiedenis in je studio, hè.»

HUMO Heb je zelf op grote namen gejaagd, zoals Erik Van Looy dat doet voor ‘De slimste mens’?

ILSEN «De meesten heb ik zelf opgebeld, maar Jeroen Meus heb ik vorige zomer op Ibiza ontmoet. We hebben er een legendarische avond beleefd. Ik ga niet in details treden, maar sindsdien zijn we wel vrienden (grijnst). We zijn allebei gepassioneerd door tv. Als maker wil hij net als ik van begin tot einde betrokken zijn bij een programma. Daar hebben we al úren over gepraat.

»Na Jeroen vielen de andere dominostenen snel: Gert Verhulst, Tom Waes, Olga Leyers, Bart Peeters, Erik Van Looy... Het criterium voor de wijzen was dat het goede verhalenvertellers moeten zijn. Als Maaike een verzekeringscontract voorleest, hang je nóg aan haar lippen. En niemand is sneller dan Sven De Leijer. Hij bouwt zijn verhalen zo slim op dat hij zichzelf voorzetten geeft én de bal zelf binnenkopt.

»Tijdens de opnames heb ik me zo goed geamuseerd dat ik vergat dat we in een tv-studio zaten. Ik hoop dat we elke zondag voor een fijn gezinsmoment kunnen zorgen, waarbij de kinderen zich met natte haren in hun sponzen pyjama voor de tv nestelen samen met hun ouders, die nog een fles wijn hebben gekraakt voor de werkweek begint. Zo heb ik ‘De drie wijzen’ vroeger ook beleefd.»