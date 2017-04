Uit de platenkast van Mauro: 'Prisencolinensinainciusol' van Adriana Celentano

In het geweldige ‘Reasons to Be Cheerful (Part 3)’ somt Ian Dury allerlei dingen op die hem vrolijk maken. Van ‘something nice to study, phoning up a buddy’ tot ‘John Coltrane’s soprano, Adi Celentano’.

Met die laatste heeft hij het over het grootste nog levende icoon uit de Italiaanse variété: Adriano Celentano. Getalenteerder dan een jonglerende schaakgrootmeester, charmanter dan een aristocratische loverboy. En hoogstwaarschijnlijk nog steeds populairder dan de paus. Maar dat mag je in Italië natuurlijk nooit hardop zeggen. (Even een vluchtig kruisteken maken, mijn familie leest mee.) De man heeft dan ook een indrukwekkend parcours achter de rug.

Hij zou als eerste de rock-’n-roll in Italië geïntroduceerd hebben. Zo zie je hem in Fellini’s ‘La dolce vita’ opdraven als wilde rocker en tegelijk het type vakkundig parodiëren. Hij speelde in de excentriekste films. Check bijvoorbeeld ‘Zio Adolfo in arte Führer’, een permanent verbijsterende oorlogskomedie. Minst rare scène: transgender en discoqueen Amanda Lear die de nazi’s ‘Auf Wiedersehen’ toezingt. Sterk, hoor.