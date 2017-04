'Normale mensen kopen een auto of een mooie zetel, ik koop platen'

Thundercat is óók: de beminnelijke Stephen Bruner, een 32-jarige crème van een kerel met een kwajongenslach die speciaal rechtop gaat zitten in de tourbus wanneer wij ’m bellen.

Stephen Bruner «Ik ben héél vroeg into jazz geraakt. De mensen met wie ik opgroeide – mijn ouders dus, en mijn broer Ronald Bruner Jr., zelf een muzikant – waren eraan verslingerd. Ik heb nooit voor jazz gekozen, het wás er gewoon.

»Toen ik een jaar of 12 was, speelde ik in een groepje dat The L.A. Multi School Jazz Band heette. Onze dirigent was Reggie Andrews, een briljante pianist. Hij was de mentor van onder meer de hiphopgroep The Pharcyde, en een wandelende muziekencyclopedie die ons liet kennismaken met de ganse geschiedenis van L.A. Hij zorgde ervoor dat wij – broekventjes die we waren – shows konden boeken met Horace Tapscott, de oprichter van het Pan African Peoples Arkestra, en trompettist Gerald Wilson, die nog arrangementen had geschreven voor Duke Ellington, Billie Holiday en Ray Charles. Die ervaringen waren van goudwaarde, want als je muziek wil maken, dan moet je je bewust zijn van wat er allemaal vóór je kwam.»