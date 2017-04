' Dad moves, ik? Ik ben 32!'

Samuel T. Herring «Touren heeft ons jarenlang geld gekóst. We waren om beurten chauffeur en reden van het ene keldertje naar het andere clublokaal in Europa. En toen we net ‘Singles’ gefinancierd hadden, stond er nog welgeteld 133 dollar op mijn rekening. Maar ik heb me daar nooit ongerust over gemaakt. We waren overtuigd van ons kunnen, en dat vertrouwen bleek terecht.»

HUMO ‘The Far Field’ is geen ommezwaai, maar opnieuw een betere en verfijndere versie van ‘Singles’ én de platen die daarvoor kwamen.

Herring «Bedankt! Ik vond het heel spannend om aan deze plaat te beginnen. Er lag extra druk op onze schouders, omdat we voor het eerst wisten dat er ook daadwerkelijk mensen naar onze muziek zouden lúísteren. Maar ergens was dat ook geruststellend, snap je? (lachje)»

HUMO Heeft de roem ook nadelen?

Herring «Ik ben een sociale gast, dus na een show trok ik vroeger graag de zaal in voor een babbel. Dat vond ik één van de grote voordelen aan deze job. Maar nu gaat dat niet meer. Je kunt niet tussen 2.000 man gaan staan, aan iemand vragen: ‘Hoe gaat het, beste kerel?’ en verwachten dat er een relaxed gesprekje op gang komt. Soms staan mensen op nog geen meter van me, en halen ze hun gsm boven: knal, foto! Of nog: als ik met iemand sta te praten, komt er iemand tegen mijn rug leunen om stiekem een selfie te nemen. Terwijl ik dan denk: ‘Dude, ik voel je wel hangen! Vraag het gewoon!’ (lacht)»