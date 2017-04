Naema Tahir: 'Eigen roots eerst'

De Britse premier Theresa May werd aan haar huidige man voorgesteld door Benazir Bhutto, de vrouw die later premier van Pakistan werd. Telkens als ik Theresa May zie, moet ik aan die ‘Pakistaanse connectie’ denken. Ik voel me er op een vreemde manier door verbonden met de premier.

Laatst was Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, weer in het nieuws na de aanslag aan het parlement. Khan sprak over de diversiteit in zijn stad, over het respect dat mensen er voor elkaar hebben en over hun sterke verbondenheid. Ik op mijn beurt voel me ook verbonden met Londen, want ik ben er vlakbij geboren. En met burgemeester Khan. Een boeiende man. Een getalenteerde man. Maar ik voel me vooral met hem verbonden omdat hij van origine Pakistaan is. We hebben dezelfde religieuze en etnische achtergrond, en de migratiegeschiedenis van zijn ouders vanuit Pakistan naar het Verenigd Koninkrijk lijkt sterk op die van mijn ouders. Dat schept een band.

Toen Sadiq Khan de burgemeestersrace in Londen had gewonnen, was dat het eerste wat mijn ouders zeiden toen ik bij hen langsging. Hadden ze dat gedaan als Khan niet van Pakistaanse afkomst was geweest? Vast niet. Het geval wil dat ik die race voor het burgemeesterschap zelf met extra belangstelling heb gevolgd wegens Khans tegenstander, de bekende conservatieve politicus Zac Goldsmith. En wel omdat de zus van Zac, Jemima, getrouwd is geweest met Imran Khan, één van de populairste ex-cricketers en politici van Pakistan. Het is vreemd, ja. Idioot gewoon. Maar ik kan het niet helpen. Het is een soort fixatie op mensen die mijn roots delen.