Schellebelse dellen die garnalen moeten pellen bij gebrek aan frikandellen? Dokter De Zeulder: 'Dat leidt tot rellen'

Een eitje erbij, een klont gesmolten boter en smullen maar: de asperges zijn er, en ze zijn vroeg. Komt het door die ferme lenteopstoot van vorige week, of zijn er andere oorzaken? We vragen het aan een kenner. Dr. Koen De Zeulder «Het ligt aan de kilometerheffing. Om die rotgroenten tijdig bij de consument te krijgen, moeten de vrachtwagenchauffeurs door verkavelingen en langs eindeloze lintbebouwing sjezen. Dat kost tijd. Daarom zijn ze twee weken eerder vertrokken.» HUMO Ze zijn ook twee weken vroeger aangekomen.De Zeulder «Dat is een bekend verschijnsel als je twee weken te vroeg vertrekt. Sluipwegen nemen gaat nog altijd sneller dan de snelweg. Dat is de enige les die we uit de kilometerheffing kunnen trekken: schaf de snelwegen gewoon af, dankzij de gps zal de automobilist de weg wel vinden, hoor!» HUMO U noemde de asperge een ‘rotgroente’.De Zeulder «Ik heb al veel rake opmerkingen gemaakt in mijn leven, als ik die allemaal moet gaan verduidelijken, heb ik geen tijd meer om er nieuwe te maken. Maar om ons bij ons onderwerp te brengen: ik ken een frituuruitbater uit Schellebelle. Nu zul je zeggen: ‘Schellebelle? Al zou ik mijn geheugen urenlang kwellen, ik kan daar niks over vertellen. Wellicht zijn er Schellebelse dellen die professioneel garnalen pellen in korsetten die vervelend knellen en die het woord garnaal niet eens kunnen spellen en die ’s avonds huiswaarts snellen om rotzooi bij Zalando te bestellen. Daar kan ik geen oordeel over vellen.’ Zo heeft de gemiddelde Poolse of Bulgaarse vrachtwagenchauffeur ook jarenlang gedacht. Maar tegen de kracht van de verandering kun je niet op. Aan die Schellebelse frituur is het sinds de invoering van de kilometerheffing drukker dan ooit.» HUMO Nu u het zegt: worden er garnalen gepeld in Schellebelle?De Zeulder «Niet meer. De helft van die dellen werkt inmiddels in die frituur, de andere helft doet aan erotische dienstverlening voor de geparkeerde chauffeurs. ‘Het is veel afwisselender dan garnalen pellen,’ zeggen die dellen, ‘want de ene chauffeur wil dit, en de andere wil dat. Toch hebben wij geen spijt van ons garnalen pellend verleden, want daar ontwikkel je een fingerspitzengefühl dat goed van pas komt op onze huidige werkplek.’ Je ziet het, die Schellebelse dellen spreken een aardig mondje Duits, en dat is mooi meegenomen als je met Polen of Bulgaren moet onderhandelen. Want dan weet de klant: ‘Het is misschien wat duurder dan bij ons, maar het zal gründlich gebeuren, en dat is ook wat waard.’» HUMO Is het een probleem dat de asperges dit jaar vroeger zijn?De Zeulder «Je bedoelt die rotgroenten? Het omgekeerde had een probleem kunnen worden. De Belgische Aspergeliga heeft de verspreiding willen uitstellen, maar dan hadden al die vrachtwagens twee weken lang in Schellebelle moeten parkeren. Het verkeer was er muurvast komen te zitten. Of staan, een vrachtwagen heeft geen zitvlak. En wat heb je aan een goed draaiende frituur als de bestelwagen met frituursnacks die niet meer kan bereiken?» HUMO Je zou ter vervanging die asperges kunnen serveren?De Zeulder «Met wat garnaaltjes erbij... geen slecht idee. Maar als je de dellen die chauffeurs massaal bestellen gaat bellen om ze te vertellen dat ze bij gebrek aan frikandellen weer garnalen moeten pellen, dan zal de onrust stevig zwellen en naar woede overhellen, en dat leidt beslist tot rellen.» (hm)