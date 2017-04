Hoe vuil is ons vlees? Undercover tegen dierenleed: 'Het is hallucinant'

'In álle massaslacht-huizen worden dieren mishandeld. Er bestaat geen waardige manier om 650 varkens per uur te kelen'

1 ‘650 varkens per uur’

Het begon allemaal met de misselijkmakende beelden die Animal Rights in het slachthuis van Tielt maakte. ‘Maar,’ zo benadrukt Benoit Van den Broeck, de campagnecoördinator van de dierenrechtenorganisatie, ‘het had net zo goed een ander slachthuis kunnen zijn.’

Benoit Van den Broeck (Animal Rights) «Dat we voor Tielt kozen, had een prozaïsche reden: er was daar net een vacature, wat ons de kans gaf om er te infiltreren. Het is dus niet zo dat we vooraf een tip hadden gekregen over de wantoestanden. Je mag ervan uitgaan dat de beelden uit Tielt representatief zijn voor álle slachthuizen van die schaal.»

HUMO Eén van jullie activisten was een maand lang aan de slag in Tielt. Hoe begin je aan zo’n undercoveroperatie?

Van den Broeck «We hebben al behoorlijk wat ervaring met verborgen camera’s. In Laarne hebben we bijvoorbeeld gefilmd in een nertsenfokkerij. De dieren sterven daar een vreselijk pijnlijke dood – onze beelden hebben toen tot een debat in het Vlaams Parlement geleid.

'Belgische koeien worden in Turkse slachthuizen zonder verdoving de keel overgesneden'

»We gebruiken professioneel materiaal en nemen nooit onnodige risico’s. De kans dat onze infiltrant ontmaskerd zou worden, was heel klein. Maar een beetje spannend blijft het altijd wel. De wereld van de slachthuizen is geen zachtaardig milieu, hè.»

HUMO Met open vizier strijden is geen optie?

Van den Broeck «Dat is ons toch iets te naïef. Je kunt aankondigen dat je met een cameraploeg langsgaat, maar dan weet je wat er gebeurt: het slachthuis wordt opgekuist, en iedereen werkt er plots volgens de regels.»

HUMO De CEO van het slachthuis in Tielt zei achteraf dat het net de taak van jullie infiltrant was om wantoestanden te melden aan zijn oversten.

Van den Broeck «Dat is een nogal doorzichtige poging om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. De taakomschrijving was duidelijk: onze infiltrant moest varkens begeleiden van de vrachtwagens naar de wachtstallen. Bovendien hééft hij wantoestanden gesignaleerd bij zijn ploegbaas, maar die minimaliseerde de gebeurtenissen telkens. ‘Alleen als een varken verwondingen op de rug heeft, moet je dat melden,’ zei hij. ‘Die verwondingen zijn immers zichtbaar in het stuk vlees.’ Maar alle andere kwetsuren passeerden gewoon, terwijl het voor slachthuizen wettelijk verboden is om gewonde dieren aan te nemen van de boeren.»