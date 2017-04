Willy Courteaux (1924-2017): het laatste interview

'Humo was de plek waar alles mogelijk was'

Willy Courteaux «Ik had een enorme baardgroei, en de scheermesjes waren toen slecht. Soms scheerde ik me tot acht keer per dag – tot bloedens toe, en nog kreeg ik die baard niet weg. Mijn grootvader had ook al zo’n baard als Leopold II. Ik ben getrouwd in augustus ’47 en had met mijn toekomstige een afspraak gemaakt: voor het feest zou ik me nog één keer netjes scheren, en daarna zou ik mijn baard laten staan. Ik werkte toen in Marcinelle als enige fulltimer op de redactie, in een kamertje vlak naast de drukkerij. We woonden in Jamioulx, een kilometer of acht daarvandaan. De buren zagen dat mijn baard maar bleef groeien en ze gingen aan de gemeentesecretaris vragen of ik geen gevluchte nazi was die zich achter een baard verborg. Die man voelde zich verplicht naar het gemeentebestuur van mijn geboortestad Aalst te bellen om te vragen wie ik eigenlijk was.»

In welk kostuum kroop hij het eerst: dat van Dwarskijker of dat van de Man in het Venster?