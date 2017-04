Vier koppels gingen opnieuw de ultieme relatietest aan: in twee luxeresorts in Thailand poogden ze, elf dagen van elkaar gescheiden en belaagd door een roedel wellustige vrijgezellen, de verleiding te weerstaan en te bewijzen dat ze elkaar trouw kunnen blijven. Wie hield zich netjes aan de gemaakte afspraken? Welke relaties sneuvelden op het slagveld der lusten? Wie trad in de twijfelachtige voetsporen van Kenny, Bjorn en Gringo? Een verslag!