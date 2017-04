Een mens van goede wil: lastige puber Brecht Stevens gaat op kamp met kwetsbare jongeren

'Ik wil die jongens helpen zoals ikzelf ooit geholpen ben'

Als jongen van 15 was Brecht Stevens op school een pain in the ass. ‘Ik stond bekend als ‘probleempuber’,’ zegt hij met een lachje. ‘Eerlijk gezegd gedroeg ik me ook als een regelrecht crapuultje. Ik trok me nergens iets van aan, spijbelde en haalde kattenkwaad uit. Er viel geen land met me te bezeilen. De leraars op school stelden me voor om op woensdagmiddag Jowe Max, een bijeenkomst georganiseerd door LEJO, bij te wonen. Ze hoopten dat ik zo mijn leven zou beteren.’ LEJO is een organisatie die jongens en meisjes in een maatschappelijk kwetsbare situatie bijstaat. ‘De Jowe Max-samenkomsten waren beestig: de ene week gingen we zwemmen, de andere week naar de film. We hadden veel leute. Sommige deelnemers maakten net als ik een lastige puberteit door, anderen hadden niets omhanden, verveelden zich te pletter en kwamen daarom naar LEJO. Iedereen was er welkom.’

Vandaag begeleidt Brecht vrijwillig LEJO-activiteiten. ‘Een paar keer per jaar ga ik op kamp met jonge mensen die het lastig hebben met zichzelf en de rest van de wereld. Ik wil hen een leuke week bezorgen en hoop dat hun leven op die manier een beetje aangenamer wordt.’