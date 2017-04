'Ik heb dingen gedaan waarvan je zou zeggen: hoe is het mogelijk?'

Meestal spreekt hij pas als het slecht gaat met Anderlecht. Dan neemt zijn overlevingsinstinct het over en verandert Herman Van Holsbeeck in de straatvechter uit zijn jeugd. Maar vandaag gaat het Anderlecht voor de wind: de commotie rond trainer René Weiler is gaan liggen – tot verrassing van velen verlengde de club nu al zijn contract – en na twee speeldagen voert het de rangschikking in play-off 1 aan. Na twee titelloze seizoenen wenkt zowaar weer een prijs.

HUMO Anderlecht begon als leider aan de play-offs. Toch zei u: ‘Club Brugge is de logische favoriet.’

Herman Van Holsbeeck «Wij belandden pas na de laatste speeldag in de competitie op de eerste plaats. Onverwacht, want Club Brugge had daar vrijwel het hele seizoen gestaan. Doordat hun Champions League-campagne niet echt een succes was, hadden zij al heel vroeg als doel: de verlenging van hun titel. Ze komen daar ook eerlijk voor uit. Ons seizoen verloopt een stuk moeilijker. Wij moesten een compleet nieuw elftal bouwen, want er waren vorige zomer dertien spelers vertrokken en negen nieuwe gekomen. Dan moet je eerlijk tegen je supporters zeggen: ‘Het wordt een overgangsseizoen.’»

HUMO U wordt voorspelbaar: er gaat haast geen zomer voorbij of u hebt het over ‘het einde van een cyclus’.

Van Holsbeeck «Onlangs was ik uitgenodigd op een supportersavond. Jef Jurion had kort daarvoor de aftrap gegeven voor onze laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Iederéén van mijn generatie kent nog de ploeg waarvan hij in de jaren 60 deel uitmaakte. Ik kreeg die avond een vraag over onze transfers. Ik vroeg die man: ‘Kun jij me nog de spelers noemen van de ploeg die onze laatste titel heeft gewonnen, drie jaar geleden, behalve Proto en Deschacht?’ Verder dan een ‘Euh...’ kwam hij niet. Om de twee, drie jaar verliezen wij onze sterkhouders. Toch verwacht iedereen dat we direct weer competitief zijn. In de veertien jaar dat ik hier ben, is het nooit zo erg geweest als vorige zomer. We hebben de hele technische staf veranderd, én de medische staf, en we hebben grote kuis gehouden in de kleedkamer. Elk jaar zeggen we dat we kampioen willen worden, maar toen wisten we: het wordt moeilijk.»

HUMO Als Anderlecht geen kampioen wordt, zal dat voor het derde jaar op rij zijn. De laatste keer dat dat gebeurde, is twintig jaar geleden.

Van Holsbeeck «Het zou een ontgoocheling zijn, maar de wereld draait door. Ik heb leren relativeren.»

HUMO U verwijst graag naar uw palmares: zeven titels in dertien seizoenen. Nu ernaast grijpen zou een smet zijn, toch?

Van Holsbeeck «Of je het nu graag hoort of niet: wanneer ik stop, zullen die titels op mijn palmares blijven staan. Ik vind dat ik dat soms mag zeggen. Zeker wanneer ik thuis weer eens uitgeteld in de zetel lig. Trouwens, hoeveel clubs in Europa spelen altijd minstens voor de top drie? Een smet zou ik het dus niet noemen.»

HUMO U doet het niet beter of slechter dan uw voorganger: gemiddeld één titel op twee seizoenen.

Van Holsbeeck «Toen ik Michel Verschueren opvolgde, heb ik voor mezelf uitgemaakt: die strijd kan ik niet winnen. Het enige wat ik kan proberen, is de lijn qua resultaten doortrekken, en dat in steeds moeilijker tijden. Met de budgetten van vandaag kunnen we het palmares van vroeger nooit meer evenaren, maar is alles daarom slechter? Ik denk het niet. Ik word nog altijd afgerekend op het verleden, maar je kunt het niet meer vergelijken. Cristiano Ronaldo verdient 87 miljoen euro per jaar: dat is twéé keer het budget van Anderlecht. Maar we spelen wel voor het 55ste seizoen op rij Europees. Weet je hoeveel clubs beter doen? Eén: FC Barcelona. In Sint-Petersburg speelden we onze 400ste Europese wedstrijd. Daarvan zijn er 361 met de familie Vanden Stock: 171 onder vader Constant – met zeven Europese finales – en 190 sinds Roger voorzitter is. On est toujours là.»