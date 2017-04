'Ik heb de aanslagen in Brussel al in 2001 voorspeld.' Het late gelijk van sociologe Marion van San

'Als de resultaten van een onderzoek mensen niet behagen, dan proberen ze de methodologie onderuit te halen. Vooral op de sociale media'

Marion Van San «Veel mensen zeggen dat. Alleen doen ze het niet openlijk, op Mark Elchardus na misschien. In het geval van Rudi Vranckx doet het me plezier, omdat hij weet waarover hij spreekt. Vranckx is geen (tekent met twee vingers denkbeeldige aanhalingstekens) ‘expert’ zoals die nu worden opgevoerd in de terreurcommissie in Brussel. Vaak denk ik: ‘Waar halen die mensen hun zogenaamde expertise?’ Net als Rudi Vranckx sta ik met de voeten in de modder, ook al begeef ik me niet in oorlogsgebied, want daar ben ik niet heldhaftig genoeg voor: sinds 2009 spreek ik wekelijks met ouders, broers en zussen van geradicaliseerde jongeren. Sinds 2012 ook met de familie van Syriëstrijders. Ik weet ondertussen wel waarover ik praat.»

HUMO Ik vond het verfrissend dat Rudi Vranckx toegaf dat hij twijfelt, op een moment dat meer en meer mensen aan linker- én rechterzijde luid hun stellige waarheid toeteren.

Van San «Dat doe ik voortdurend: hoe meer ik over het onderwerp weet, hoe meer ik begin te twijfelen. Ik heb als onderzoeker soms ook bepaalde beelden in mijn hoofd, die achteraf niet met de werkelijkheid blijken te stroken. Toen ik in 2009 voor het eerst ging praten met enkele leden van de Hofstadgroep (de islamitische groepering waar de moordenaar van Theo Van Gogh deel van uitmaakte, red.), dacht ik dat ik Koranverzen citerende gekken zou ontmoeten. Het tegendeel bleek waar: er werd bitter weinig over religie gesproken.»

HUMO We zijn bijna twintig jaar na uw onderzoeken over criminaliteit bij Antilliaanse en Marokkaanse jongeren. Hoe kijkt u terug op die periode?

Van San «Ik had destijds een missie: ik wilde het debat op gang brengen. Helaas moet ik vaststellen dat we vijftien jaar later nog maar weinig opgeschoten zijn. Het is in België nog altijd niet mogelijk een zakelijk debat te voeren over migratie, integratie en radicalisering. Wanneer de ideologie overheerst, vertroebelt de waarneming en het gevolg daarvan is dat het debat nog steeds puur op emotionele gronden wordt gevoerd. Als iemand iets oppert wat anderen niet zint, regeert de woede. Als een politicus iets zegt over de dubbele nationaliteit, staan de kranten de dag nadien vol mensen met de dubbele nationaliteit: ‘Kijk mij eens probleemloos zijn.’ Het inhoudelijke debat wordt niet gevoerd. Kijk naar de reacties op de uitlatingen van Hilde Crevits. Ze had enkel haar bezorgdheid geuit dat allochtone ouders minder betrokken zijn bij de scholing van hun kinderen dan andere ouders. Geen wonder dat op den duur iedereen verkrampt. Men is als de dood om nog iets te zeggen.