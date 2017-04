Hoe Instagram het feminisme een nieuwe boost gaf: 'Ik begrijp echt niet wat mijn borsten ermee te maken hebben'

'Je lichaam aanvaarden en er trots op zijn, dát is vrijheid'

Met een spiegelselfie showt de 28-jarige Marianne Nykjaer (@mariannenykjaer, 4.071 volgers) trots haar laatste aankoop aan haar Instagram-volgers: een niemendalletje van een bikini. Marianne heeft geen platte buik, maar dat deert haar niet. ‘Ik heb nieuwe striemen, maar dat zal me deze zomer niet tegenhouden een schattig bikinibroekje aan te trekken,’ staat in het onderschrift bij de foto. ‘Life is too short not to wear whatever the hell you want, okay girls?’

Een kleine tweehonderd mensen vinden dit leuk.

Marianne werkt als marketeer voor een plussize kledingmerk, maar is vooral bekend als plussize model, blogger en Instagrammer.

Marianne Nykjaer «Toen ik me als jong meisje bewust werd van mijn eigen lichaam, wist ik meteen dat het niet aan de norm voldeed; dat maakten anderen me wel duidelijk. Ik dacht dat het normaal was dat iedereen een mening over mijn lijf had. Mensen vonden een kort rokje of bikini ongepast voor iemand van mijn omvang, dus bedekte ik mezelf.

»Pas nadat ik me in het feminisme verdiept had, besefte ik hoezeer onze maatschappij vrouwen klein houdt door te verwachten dat wij die dagelijkse discriminatie en seksistische kritiek zomaar slikken.

»Vandaag draag ik gewoon wat ik zelf wil, ook al levert dat af en toe weerstand op. Ik noem mezelf een trotse feministe: een vrouw die het recht opeist zelf te beslissen wat ze met haar lijf en leven doet. Waarom zou ik anderen laten beslissen wat ik wel of niet kan aantrekken?»

Op haar Instagram-account toont Marianne haar lichaam in al zijn voluptueuze glorie én miserie: er zijn stijlvolle modeshoots en sexy close-ups van haar kont in strakke jeans, maar ook selfies in de gym, bezweet en met rood aangelopen gezicht, en ongenadige portretten van de cellulitis op haar bovenbenen. Elke foto is vergezeld van een tekstje waarin Marianne vrouwen met een maatje meer een hart onder de riem steekt.

Nykjaer «Ik heb lang met Instagram geworsteld. Al die gestileerde plaatjes vond ik erg nep. Maar langzaamaan drong het tot me door dat ik het medium ook op mijn eigen manier kan gebruiken: mijn posts lijken oppervlakkig, maar ze raken een gevoelige snaar bij veel vrouwen. Om me te bedanken sturen volgers me vakantiefoto’s waarop ze voor het eerst in vijftien jaar weer een bikini dragen. Dáár doe ik het voor. Als ik ook maar één vrouw een beetje meer zelfvertrouwen kan bezorgen, dan volstaat dat voor mij.»

Vrijheid, blijheid

‘Sexy’ is geen woord dat met het feminisme geassocieerd wordt. Feministes willen serieus genomen worden, en dat kan niet als je te veel met je uiterlijk bezig bent, zo luidt de redenering. Maar vandaag spelen veel feministes hun vrouwelijkheid uit: hun lichaam is tegelijk strijdwapen en uithangbord geworden.

Dat je als feministe sensueel op de foto kunt gaan, is voor sommigen nog een brug te ver. Denk maar aan de recente mediastorm rond actrice en feministe Emma Watson: omdat ze iets te veel borst had getoond in een fotoshoot voor Vanity Fair noemden zowel mannen als vrouwen haar hypocriet. Watson begreep niet waarom de diepte van haar decolleté iets aan haar engagement zou veranderen: ‘Feminisme gaat juist over vrouwen zélf laten kiezen, het is geen stok om andere vrouwen mee te slaan. Het gaat over bevrijding, vrijheid, gelijkheid. Ik begrijp echt niet wat mijn borsten ermee te maken hebben.’