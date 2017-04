Dwarskijker over 'Topservice' en 'Bartel in het wild': 'Een visgraat zonder ambitie'

Topservice

Eén – 3 april – 436.156 kijkers

Eén, de populaire zender die het eenieder gelijkelijk naar de zin wil maken, vergeet ook díé mensen niet die zich graag aan het leven der rijken vergapen zonder dat ze daarbij in drift uit ‘Das Kapital’ van Karl Marx, beginnen te citeren. In ‘Topservice’ mochten zij en ik kennismaken met enkele vermoedelijk duurbetaalde dienstverleners, wier service in mijn vooralsnog comfortabele leven geheel overbodig is en zelfs ronduit ongewenst. Neem nu die floral artist met een West-Vlaams accent, die openbaarde dat hij ook een ‘IT-jongen’ is en diep in zijn hart zelfs een paracommando.

Wat wil je nog meer? Hij kon naar eigen zeggen van nagenoeg alles de schoonheid inzien, wat eigen is aan paracommando’s. ‘Floral artist’ klinkt meer internationaal dan ‘zelfverklaarde autoriteit in bloemschikken voor bruiloften & partijen’. Vandaar wellicht dat hem gevraagd werd in India een grootschalig trouwfeest artistiekerig te verbloemen en daar ook de schoonheid van in te zien. Ver van de krioelende paria’s en de kruidige odeurs van het volle leven aldaar, de pestlucht eigenlijk, zagen we hem, met een nerveuze Indische assistente in zijn zog, korzelig bevelen in een obligaat krakende walkietalkie roepen. Het verbaasde me niet dat het Indische personeel – onder anderen 330 plaatselijke bloemisten – niet aan zijn West-Vlaamse, zeg maar internationale norm voldeed, zodat hij daar een goede wijl over kon mopperen voor de camera.