De man achter 'The Walking Dead', Robert Kirkman: 'Hopelijk raken mensen 'Game of Thrones' beu'

In de lijst met de hardst werkende mannen in de showbizz staat Robert Kirkman sinds een paar jaar met stip in de top tien.

De schrijver zit niet alleen achter zijn bureau te werken aan de scenario’s voor zijn comicreeks ‘The Walking Dead’, hij werkt ook mee aan de verfilming ervan én aan de spin-off ‘Fear the Walking Dead’. Daarnaast is hij ook executive producer van ‘Outcast’, een horrorserie over een jongeman die sinds zijn jeugd geplaagd wordt door demonen en samen met een priester duiveluitdrijvingen uitvoert. Van ‘Outcast’ verschijnt naast de tv-reeks ook een comic, geschreven door – jawel – Kirkman.

HUMO Je lijkt overal een hand in te hebben. Wil je controle houden over wat Hollywood met je werk doet?

Robert Kirkman «Ik hou er gewoon van om mijn eigen boeken te verfilmen en tv-series te maken. En dankzij het succes van ‘The Walking Dead’ is er ook niemand die me tegenspreekt als ik wil meewerken (lacht). ‘Outcast’ is spontaan ontstaan. Ik was op een persevenement voor de start van het tweede seizoen van ‘The Walking Dead’ en de baas van Fox en ik stonden te praten over hoe populair die serie was. Toen vroeg ze me: ‘Zeg, ben jij nog met andere dingen bezig?’ Ik begon over een idee dat ik had voor een horrorreeks rond exorcisme, dat ik al een hoofdpersonage in gedachten had, enzovoort. Een week later hingen er managers en casting agents aan de telefoon en was er al sprake van contractonderhandelingen, terwijl ik dacht: ‘Oh, shit, nu moet ik die comic ook nog schrijven.’»

HUMO Bij de start van het tweede seizoen van ‘Outcast’ zijn demonen even alomtegenwoordig als zombies: in de serie ‘Preacher’ komt duivel- uitdrijving ook aan bod en er komt een reeks gebaseerd op de film ‘The Exorcist’.

Kirkman «Ik vind niet dat we elkaar voor de voeten lopen. Het genre is breed genoeg: niemand gaat toch zeggen dat ‘The Walking Dead’ en bijvoorbeeld ‘iZombie’ dezelfde series zijn? Het is aan ons, schrijvers, om ervoor te zorgen dat we niet dezelfde verhalen vertellen. Maar dat geldt voor iedereen in Hollywood: als je ziet dat er dit jaar alleen al in de VS honderden nieuwe series op tv komen, dan weet je dat je extra hard moet investeren in goede scenario’s en sterke personages om te overleven. En hopen dat mensen het ooit eens beu raken om naar ‘Game of Thrones’ te kijken, hè?»