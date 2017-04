10 filmprojecten die hopeloos flopten: het vreugdevuur der ijdelheden

'Een artiest die de top heeft bereikt, gaat denken dat elke nieuwe scheet fonkelt van genialiteit'

1. Battlefield Earth

(Roger Christian, 2000)

Grof gesteld doorloopt het doorsnee-vanity project twee fasen: a) een beroemdheid besluit een droomproject te verfilmen waarin geen enkele andere ziel gelooft, en b) het droomproject wordt een commerciële en artistieke catastrofe en de vedette dondert grandioos van zijn sokkel. Neem nu John Travolta. Die had zich met ‘Battlefield Earth’ niet alleen tot doel gesteld om eventjes het sciencefictiongenre te herdefiniëren, neen, deze verfilming van het gelijknamige boek van L. Ron Hubbard was ook bedoeld om de omstreden scientology-filosofie in de geesten van de mensen te verspreiden. Het werd twee keer niks: de speciale effecten leken nergens naar, de plot suckte, de dialogen werkten op de lachspieren, niemand ging kijken en Travolta zelf maakte zich als de ruimtebooswicht Terl onsterfelijk belachelijk. Was niet de bedoeling.

2. The Last Movie

(Dennis Hopper, 1971)

Wie de filmgeschiedenis onder de loep neemt, ziet het keer op keer gebeuren: nadat een artiest de top heeft bereikt, waant hij zich onaantastbaar en denkt hij dat elke vondst, elke gedachte en elke scheet fonkelt van genialiteit. Bovendien gaat zijn entourage steeds meer uit pluimstrijkers bestaan die hem niet langer durven tegen te spreken, waardoor zijn godcomplex nog wordt verhevigd. Het overkwam Dennis Hopper: na het fenomenale succes van ‘Easy Rider’ dacht hij écht dat zowel Cecil B. DeMille als Jezus Christus in hem herboren waren, en niemand durfde hem tegen de haren in te strijken. Dronken van hoogmoed trok Hopper naar Peru voor de opnamen van zijn pet project ‘The Last Movie’, om tijdens een rampzalige shoot ten onder te gaan aan drugs, waanzin en paranoïa. Het werd niet zijn laatste film, maar het scheelde niet veel.