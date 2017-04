'We hadden veel meer geld kunnen verdienen, maar dat zou óók niet goed afgelopen zijn'

– Jullie kennen elkaar bijna een halve eeuw. Lang waren jullie een koppel, en jullie zijn nog altijd goed bevriend. Herinneren jullie je de eerste ontmoeting nog?

Debbie Harry «O, ja. Ik heb een paar keer geprobeerd die te verdringen, maar het is me niet gelukt.»

Chris Stein «In 1973 was dat. Debbie zong bij The Stilettos, en een vriend nam me mee naar een optreden van hen. Ik was meteen gefascineerd door haar.»

Harry «Na de show hebben we elkaar backstage gesproken.»

Stein «Ik kende Elda Gentile vrij goed: zij had de groep opgericht, en diezelfde avond vroeg ze me of ik lid wilde worden.»

Harry «De mannen in de band overstegen amper het amateurniveau. Tot Chris opdook.»

– Wie heeft de ander het eerst aangesproken?

Harry «Dat weet ik niet meer. Maar hij was me al in het publiek opgevallen, en wat ik zong, zong ik voor hem. Ik kon zijn gezicht niet precies onderscheiden, maar zijn silhouet raakte me. Hij leek wel langs achteren verlicht, zodat zijn gezicht niet te zien was. Dat zag er interessant uit.»

Stein «Wil je weten hoe Debbie er toen uitzag? Ik heb haar diezelfde avond gefotografeerd. (Haalt zijn smartphone boven en toont een foto met drie jonge vrouwen; Debbie kijkt schuchter in de lens en heeft kort zwart haar) Kijk, ze staat helemaal links. Pas een halfjaar later was ze blond.»

Harry «Klopt, ik werkte toen in een schoonheidssalon in New Jersey. Op sommige dagen was het er zo druk dat je amper tijd had om te ademen, en op andere dagen had je domweg niets omhanden. En dan begin je je collega’s onder handen te nemen (lacht). Zo ben ik op een dag aan mijn blonde coupe geraakt, bijna tegen wil en dank.»