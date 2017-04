'Als ik mijn eigen nummers inoefen, val ik in slaap'

HUMO De vorige Gruppo-plaat, ‘Neutral Village Massacre’, hebben jullie bij Steve Albini opgenomen, in Chicago. Klopt het dat je deze keer hebt samengewerkt met de ex-producer van George Michael?

Mauro Pawlowski «Nee, maar we zijn wel gaan opnemen in Waimes, en dat spreek je uit als Wham! Waimes ligt in het heart of darkness van Wallonië, zelfs nog verder dan Verviers. De GAM-studio’s bestaan al sinds de jaren 70. Zogezegd vergane glorie, maar niets is minder waar. Topstudio, en zeer goedkoop. Onze producer Micha Volders had ons die aangeraden omdat het een goede plaats is om live op te nemen, wat wij het liefst doen.

»Bijna alles op ‘In Inhuman Hands’ is live opgenomen. Alleen moest ik achteraf nog een paar extra zangtakes doen. Dat komt omdat ik van de hele groep altijd het minst mijn les ken in de studio. Ik kan het niet helpen: als ik mijn eigen nummers probeer in te oefenen, val ik altijd in slaap.»

HUMO Pardon?

Pawlowski «Echt waar! Ik vind mijn eigen muziek niet per se slecht of zo, maar ik ben redelijk narcoleptisch van aard. Zelfs wanneer ik rechtstaand oefen, krijg ik – besef ik achteraf – snel een glazige blik, volg ik een voor het raam voorbijvliegende mus, en voor ik het weet schiet ik in paniek wakker: ‘Hoe kom ik in deze stoel terecht? Morgen moet ik spelen en ik moet nog zes nummers leren!’ Ter compensatie kennen de andere muzikanten altijd alles perfect: grote luxe.»

HUMO Valt daar iets tegen te beginnen?

Pawlowski «In de auto oefenen. Achter het stuur val ik niet in slaap, want daar kun je van doodgaan of iemand anders een letsel toebrengen. Dan ga ik dus een ommetje rijden en luidkeels meezingen met mijn eigen Gruppo-nummers. Soms leidt dat tot gênante situaties. Bijvoorbeeld wanneer ik voor een rood licht in de buurt van de Meir sta en keihard zing, zodat nabije wandelaars zichtbaar denken: ‘Die vindt zichzelf precies wel héél goed.’ (lacht) Het liefst zou ik dan plankgas geven en door het rood licht vlammen, maar dat kan ik ook niet maken: dan kom ik weer op een ongunstige manier in de gazet.»