'Toen ik het nieuws hoorde, liet ik mijn pint bijna vallen'

KOEN VAN DE WARDT «Ik was op tournee in Duitsland toen ik een telefoontje kreeg van mijn platenlabel. ‘Fuck! Shit! Motherfucker!’ Het ene scheldwoord na het andere, ik kon er nauwelijks iets van verstaan. Tot het woord Coachella viel. Ik liet mijn pint bijna op de grond kletsen. Het was één van de mooiste momenten uit mijn leven. Ongelooflijk, toch? De dag erna had ik al een handvol nieuwe songs geschreven, zo’n boost kreeg ik (lacht).»

HUMO Klangstof lijkt daarmee meer erkenning te krijgen in Amerika dan in de Lage Landen.

VAN DE WARDT «Dat komt doordat we aan een Amerikaans label verbonden zijn. Als we een tournee uitstippelen, moet ik echt aandringen om er ook enkele optredens in Nederland of België tussen te proppen. ‘America first,’ zo denken zij. Sommige Nederlanders vinden me arrogant omdat ik hen zogezegd heb overgeslagen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik ga ook niet bedelen om erkenning.»

HUMO Je bent een Nederlander, maar in de Engelstalige media word je steevast een Noor genoemd.