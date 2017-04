Eeuwig spits Jan Mulder: 'Usaïn Bolt'

In de jaren 60 kregen de voetballers van Anderlecht één keer per week een glazen buisje en een zaagje aangereikt door masseur Beeckmans. We moesten het smalle uiteinde van het buisje doorzagen en de inhoud opdrinken. Het zou om stierenbloed gaan, goed voor de bloedsomloop en andere fitheid die het team van kampioenschap naar kampioenschap moest leiden.

Het ding doorzagen deed niemand. Gewoon met de vingers doormidden breken. Overal in de kleedkamer lagen glassplinters. Stofzuigers waren er in de kleedkamer van Anderlecht niet en het stierenbloed kan ook gerust als een miskleun worden betiteld.

Ik heb er één keer van geproefd en daarna wegens kokhalzen nooit meer. Iedere speler nam het mee naar huis en gooide het daar in de vuilnisemmer. Misschien zijn de gepensioneerde masseurs nog altijd in de waan dat we vijf keer achter elkaar kampioen werden door dat bloed.