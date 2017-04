Koppensneller Herman Brusselmans: 'Het 17.412de kind is gestorven in Syrië'

'Waar zijn de geesten van die 17.412 kinderen om wraak te nemen?'

En ondertussen waarschijnlijk het 18.902de of het 20.045ste kind. Hoever kan cynisme gaan als er zomaar met exacte cijfers over gestorven kinderen wordt gestrooid? Wie houdt het bij in chaos, verdoemenis en nooit optrekkende rookwolken? Staat er een onzichtbaar mannetje met een papiertje en een potlood en zet hij telkens een streepje als er weer een kind aan flarden wordt geschoten, in het vuur gegooid of verstikt door gas? Ook over de mannen, de vrouwen en de huisdieren zullen cijfers circuleren, alleen niet over de kakkerlakken, want die overleven alles. Laten we er, als mensen, op hopen dat op den duur alleen de kakkerlakken zullen overblijven en het rijk voor zich hebben, want wij, mensen, hebben hier niks meer te zoeken. We zijn niet de slachtoffers, in werkelijkheid of potentie, van de voorzienigheid, van het toeval en het lot, van verschillen in godsdienst, geslacht, ras, kleur, geaardheid of overtuiging. Wij mensen zijn de slachtoffers van een heel beperkt aantal onmensen, die niet alleen pathologische leugenaars, sarcastische psychopaten en door waanzin bepaalde wreedaards zijn. Ze zijn ook de exponenten van een systeem dat typisch is voor alles wat de definitieve ondergang inluidt, een systeem dat geen band meer heeft met om het even welke nomenclatuur, een systeem dat louter bestaat uit het smoren in bloed van alles wat de mensheid tot een club met mogelijkheden heeft gemaakt.