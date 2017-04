HUMO 4000: de lezers aan het woord!

We stellen namelijk onze kolommen open voor uw ervaringen als Humo-lezer. Wat betekent Humo in uw leven? Wil u leuke of droevige herinneringen, met Humo verbonden, met ons delen? Welke reportage of cover, serie of tekening zult u nooit vergeten? U hebt bijzondere wensen voor de volgende 4000 Humo’s? Hebt u misschien ooit iets gewonnen met een Humo-wedstrijd? Of was u al lezer toen we nog Humoradio heetten? We willen het allemaal weten. Stuur uw bijdrage naar openvenster@humo.be of humo.be/brieven en u hebt een extra reden om uit te kijken naar HUMO 4000.