Hoe superverslavend zijn nieuwe technologieën?

'Veel jongeren zijn teleurgesteld in hun ouders, omdat die tijdens het avondeten meer bezig zijn met hun smartphone dan met hun familie'

Alter toont aan hoe ontwikkelaars hun apps en producten doelbewust zo verslavend mogelijk maken – ‘ze voegen er veel te veel digitale suiker aan toe’ – ook al zijn ze op de hoogte van de negatieve impact op het leven van de gebruiker. ‘In één studie meldde 60 procent van de deelnemers dat ze tientallen tv-afleveringen na elkaar bingewatchten, ook al hadden ze zich voorgenomen om veel eerder met kijken te stoppen. En 59 procent zei dat ze afhankelijk waren van socialemediasites en dat die afhankelijkheid ze ongelukkig maakt. De helft van die mensen zei dat ze die websites minstens één keer per uur moest checken, anders raakten ze onrustig, geagiteerd en konden ze zich niet meer concentreren.’

Adam Alter «Ik merk dat veel mensen het woord ‘verslaafde’ te ver vinden gaan voor iemand die veel met zijn smartphone bezig is. Dat maakt deel uit van een evolutie: in de jaren 70 steigerde men nog wanneer het gebruikt werd in verband met alcohol en nicotine. Toen vond men nog dat alleen illegale substanties een verslaving konden opwekken. Ondertussen weten we allemaal dat dat onzin is.

»Verslaafd is wie op korte termijn genot aan iets beleeft, maar er op lange termijn schade van ondervindt. Dat is een definitie die perfect opgaat voor hoe velen met hun smartphone omgaan.»

Bekijk ook de door Stromae geregisseerde clip over onze smartphoneverslaving:



HUMO Welke schade kunnen we oplopen?

Alter «Dat kan fysiek zijn, omdat het ons op de zetel houdt en we er minder door gaan bewegen. Psychologisch, omdat het ons concentratievermogen afstompt. Financieel, omdat er mensen zijn die zoveel geld uitgeven aan spelletjes dat ze nauwelijks nog iets overhouden voor voedsel en basisbehoeftes. Maar het speelt vooral sociaal. Zeer veel mensen hebben erover getuigd dat ze, omdat ze hun smartphone en hun tablet zoveel aandacht schenken, ondervinden dat de band met hun geliefden, hun familieleden en hun vrienden minder sterk en innig is geworden.

»Wie één of meerdere van deze klachten herkent, geldt als verslaafde.»

HUMO Het is moeilijk om, na het lezen van ‘Superverslavend’, ontwikkelaars van nieuwe technologieën níét te gaan bekijken als een soort legale crackdealers.

Alter (lacht) «Een drugsdealer wéét dat hij fortuinen verdient aan de ellende van zijn klanten. ‘Superverslavend’ gaat – de mensen die sms’en terwijl ze autorijden even buiten beschouwing gelaten – niet over een crisis waarbij mensen het leven laten.