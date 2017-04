'Triplicate': Marc Didden over de driedubbele nieuwe plaat van Bob Dylan

'Liefde en respect zijn hier echt de sleutelwoorden'

Goed dat Humo bestaat. Zo hebt u bijvoorbeeld op deze plek, nauwelijks twee weken geleden, al kunnen lezen waarom de heer Dylan de laatste jaren zulke rare platen maakt. Waarom hij, zoals verwacht zou kunnen worden na zijn recente Nobelisatie, helemaal niet met briljant nieuw werk voor de dag komt en zeker niet wil bewijzen dat hij werkelijk de allerbeste tekstdichter van de vier, vijf laatste generaties is. Waarom hij met andere woorden nu en straks, net zoals vroeger, altijd zijn zin zal doen. Waarom de man waarover al een halve eeuw gezeurd wordt dat hij eigenlijk niet kan zingen toch zo graag klassiekers uit het grote Amerikaanse Songbook onderwerpt aan de beperkingen van zijn toch wel enigszins uit schuurpapier bestaande stembanden. Toen ik hem laatst tegenkwam in de file bij het frietkraam van Sergio Herman, vroeg ik hem desondanks nog wat de heimelijke bedoeling was van het hele coverplan. Zijn antwoord, maar dan wel via Rolling Stone, klonk als volgt: ‘Ik zie het zelf geenszins als een coverplan. Die liedjes zijn zo al genoeg gecoverd. Ze zijn zelfs dood en begraven, wat mij betreft. Wat ik en mijn band gedaan hebben op bijvoorbeeld ‘Shadows in the Night’ is eerder iets wat ik ‘opgraven’ zou willen noemen. Wij halen het kerkhofzand van die songs en brengen ze terug in het daglicht waar ze opnieuw kunnen schijnen en blinken, precies zoals ze ooit bedoeld waren.’

En ik ben bereid Bob te geloven. Want dat het opnemen van die collectie late night-klassiekers op ‘Shadows’ geen gril was van een superster met last van writer’s block, mochten we algauw ervaren bij het voortreffelijke, nog meer ingetogen ‘Fallen Angels’ – van vorig jaar nog maar. Dylan en zijn wonderbaarlijke orkestje zijn er helemaal één geworden met Frank Sinatra’s schier onuitputtelijke repertoire en ze voelen zich als de spreekwoordelijke vissen in het water wanneer ze hun vriendelijke strijd aangaan met het werk van Johnny Mercer, Jimmy Van Heusen, Rodgers & Hammerstein en andere Irving Berlins.