'Ik ben een third culture kid'

Kim Janssen «Mijn vader deed ontwikkelingswerk: toen ik twee jaar oud was, zijn we weggetrokken uit Nederland. Eerst zaten we in een klein dorp in Thailand en dan hadden we ook nog een tussenstop in Phnom Penh. Maar ik heb mijn jeugd toch vooral doorgebracht in Bangkok. Ik zat er op een internationale kostschool, waar ik vrienden van over heel de wereld had: Britten, Australiërs, Fransen… Heel leuk, maar ook vreemd: je maakt wel deel uit van het land, maar tegelijk is er altijd een bepaalde afstand. Ik ben een beetje wat ze een third culture kid noemen: niet Thais, maar ook niet Nederlands.»

HUMO Hebben die ervaringen een weerslag gehad op je muziek?

Janssen «Op mijn teksten in elk geval wel. Ik wil niet per se iets ontzettend belangrijks vertellen over mijn jeugd in Azië, maar ik grijp wél vaak terug naar specifieke gebeurtenissen van toen, vooral vanwege de sféér die eraan vasthangt. Ik weet bijvoorbeeld nog goed dat ik in Kathmandu was en dat er toen heel veel politieke onrust heerste, met erg actieve maoïsten: toen mocht ik als kind opeens de straat niet meer op. We deden er ook van tijd tot tijd aardbevingsoefeningen. Zulke dingen waren toen heel normaal, maar als ik er nu over nadenk… Best bizar, toch?

»(Denkt na) Misschien is m’n jeugd dit keer ook een beetje doorgesijpeld in de muziek zelf. Ik heb bijvoorbeeld synths gebruikt om de plaat een zekere stadsglans te geven – een gloed van hyperactief neon – die me doet denken aan Azië.»