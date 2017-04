Koppensneller Herman Brusselmans: 'Annelien Coorevits blikt terug op 'Temptation Island'

Wat hadden ze niet verdiend? Dat een paar gedrogeerde nitwits hun fluit in de kut van de meisjes wilden proppen? En moet je dat soort figuren wel meisjes noemen? Noem hen liever wijven met het IQ van een wc-pot, de aantrekkelijkheid van La Esterella op haar sterfbed, en de taalvaardigheid van Natalia met een oude sok in haar mond. Annelien Coorevits zou beter thuis blijven om beulingen te bakken voor haar vent en om verder haar blonde bekje dicht te houden, want als je ‘Temptation Island’ presenteert, kun je beter voor eeuwig zwijgen, wegkruipen in een hoekje van schaamte en je verdere tv-carrière de doodsteek geven.

In De Morgen stond een artikel waarin één of andere door het feminisme krankzinnig geworden journaliste beweerde dat ‘Temptation Island’ een aantal sterke vrouwen heeft laten zien die opkomen voor hun eigen seksualiteit, er niet voor terugdeinzen om toe te geven dat ze over lustgevoelens beschikken en in staat waren om de mannen geregeld een poepje te laten ruiken. Terwijl ‘Temptation Island’ niks anders is dan een oerslechte tv-show, volledig gemanipuleerd door een aantal cynische producenten en regisseurs, en bevolkt met gemakkelijke slachtoffers, wier belangrijkste prestatie in het leven het laten piercen van hun clitoris is, en van de pot gerukte tattoos op hun kont laten tatoeëren, en die erotiek beschouwen als het nodeloos ondergaan van een halve minuut durend orgasme en meteen daarna de partner uit het bed schoppen.