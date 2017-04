Eeuwig spits Jan Mulder: 'Fans van Jan Mulder'

'Waarom krijg ik fanmail na tientallen jaren van stilte?'

Over de linkerschouder van haar beige anorak draagt ze een tas, in de rechterhand bungelt het handtasje en stijf onder haar linkeroksel steekt de rechterarm van haar man. De pas van het echtpaar is synchroon. Soms maakt zij een tussenstapje om het ritme te herstellen. Hij volgt schitterend. De uiteinden van de ceintuur van zijn driekwart regenjas hangen aan elkaar geknoopt op de rug. Beiden zijn zo’n 80 jaar oud. Locatie: het Muntplein in Brussel. Tegemoetkomer: ondergetekende.

Ik kan uren naar zo’n echtpaar kijken. Maar één seconde is ook genoeg. Zoals u misschien weet, was ik een halve eeuw geleden voetbalspeler bij RSC Anderlecht. Nog slechts enkele levende wezens op aarde zijn er getuige van geweest. Deze twee horen daarbij. In die seconde dat ik naar ze keek, hebben ze het verleden omarmd: ‘O, mogen wij op de foto met u?’