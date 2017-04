Voorbij de prietpraat: 'De succesillusie' doorprikt de zeepbellen van managementgoeroes

'Veel werknemers worden juist cynisch omdát hun werkgever weer eens een goeroe heeft ontdekt'

HUMO Wanneer sloeg de twijfel toe bij u?

Richard Engelfriet «Er bestaat een razend populaire TED Talk van de Britse schrijver Simon Sinek over ‘waarom’ als het begin van alles. Succesvolle bedrijven bepalen eerst waaróm ze bestaan, dan pas hoe ze het willen doen en tot slot wát ze zullen doen. Soms zag ik wel vijf keer in een maand een filmpje van hem voorbijkomen. In eerste instantie raakte ik ook geïnspireerd. Maar toen ik hem al zo vaak had gehoord en gezien, begon ik me af te vragen: waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Ik ben me erin gaan verdiepen, en wat me meteen opviel, was het complete gebrek aan bewijs voor zijn betoog. En dat bleek niet alleen te gelden voor Sinek, maar voor veel meer goeroes: met een stuitend gemak sturen zij allerlei claims de wereld in. Ik voelde me als Alice in Wonderland: wat gebeurt hier allemaal, wat zijn ze toch aan het roepen?»

HUMO Bedoelt u dat goeroes het bewijs voor hun stellingen verzinnen?

Engelfriet «Dat gebeurt soms, ja. Een veelgehoord advies is dat je doelstellingen SMART moet maken: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden – ja, goeroes zijn dol op afkortingen. Ze willen altijd dat je doelen stelt, want zo boek je meer succes. Daarbij verwijst een gevierde goeroe als Anthony Robbins naar een studie van Yale University, waarbij aan tweehonderd studenten was gevraagd om hun doelen te formuleren. Vijf studenten waren heel specifiek: zij wilden een jaarloon van meer dan 100.000 dollar, een vrijstaand huis, vier kinderen en een grijze labrador. De anderen bleven vaag: ze hoopten gelukkig, gezond of rijk te worden. Twintig jaar later bleek het handjevol studenten dat de doelen concreet had gemaakt, ook echt succesvol te zijn. De rest modderde maar wat aan. Toen een journalist op het idee kwam om die studie eens op te vragen bij Yale, bleek ze niet te bestaan.»

HUMO Dat bedrog zegt nog niets over de andere goeroes.

Engelfriet «Klopt. Maar in goeroeland wordt veel geroepen en weinig onderbouwd. De magere bewijsvoering blijkt gewoon niet te bestaan of niet te kloppen. Simon Sinek beroept zich weliswaar niet op onderzoeken, maar dat is meteen het probleem: er is geen énkel bewijs voor zijn verhaal.»