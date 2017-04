Helemaal aan het begin van de film zien we James Stewart als de wanhopige George Bailey: hij staat op het punt zelfmoord te plegen, omdat hij vindt dat hij heeft gefaald. God stuurt een engel op hem af om hem op andere gedachten te brengen, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Wanneer Bailey zucht dat hij beter nooit was geboren, besluit de engel met Gods hulp aan George te laten zien wat er in dat geval zou zijn terechtgekomen van zijn stadje en de mensen die hij liefheeft.

Als kijker heb je inmiddels al gezien hoe het de stad en de omgeving van George tot dusver is vergaan, in belangrijke mate door zijn onbaatzuchtige optreden. Zijn hele leven heeft hij zich weggecijferd om zijn naasten kansen te geven en hen te helpen iets te maken van het leven. Waar het moest, nam hij zijn verantwoordelijkheid. Zijn jongere broer Harry, bijvoorbeeld, is in de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een held en zal één dezer dagen op grootse wijze worden gehuldigd door het stadje. Maar de kijker weet dat dat alleen mogelijk is omdat George hem tien jaar eerder op het nippertje van de verdrinkingsdood heeft gered. Bij die heroïsche daad is Georges’ gehoor beschadigd geraakt, waardoor hij zelf later wordt afgekeurd voor de krijgsdienst.

Wanneer George als nooitgeborene op zoek gaat naar zijn broertje, vindt hij die in het graf waar hij als 9-jarige is ingelegd. George was immers niet in de buurt om hem te redden. Die en andere ervaringen doen hem uiteindelijk beseffen dat hij ontzettend veel heeft betekend en nog altijd betekent voor de mensen om hem heen, ook al is het allemaal niet zo zichtbaar en behaalt hij er geen eer mee. Hij is de stille werker op Gods akker. Iemand die levens redt, en steun en hoop geeft. De boodschap van de film is dat het mensen als George zijn die de maatschappij dragen. Gelukkig wordt hij daar op het eind ruimschoots voor beloond.