10 adembenemende sf-films over Mars die 'Life' vooraf gingen

' 'Get your ass to Mars!' '

De oudste: Himmelskibet (1918)

Een dikke vijftig jaar voordat Neil Armstrong voet op de maan zette, wandelde de mens al vrolijk rond op Mars, althans in deze stille zwart-witparel uit 1918 van de Deense filmpionier Holger-Madsen. Onder de leiding van de moedige kapitein Planetaros reizen enkele wetenschappers in het ruimteschip Excelsior – een soort zeppelin op wielen – naar de rode bal, waar ze tot hun verbijstering geen groene mannetjes aantreffen, maar in reusachtige tempels wonende, in lange gewaden gehulde mannen en vrouwen die in de hemelse Vader geloven, vegetarisch zijn, en in een vredelievende samenleving wonen die, zo meldt ons een pancarte, ‘in geen duizend jaar door een pistoolschot werd verstoord!’ Waarmee Holger-Madsen een pracht van een statement maakte: ‘Himmelskibet’ kwam immers midden in de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog uit. De speciale effecten ogen vandaag natuurlijk een beetje primitief, maar de beelden glinsteren van de charme én van de romantiek: wie de film op YouTube bekijkt, kan met eigen ogen zien hoe kapitein Planetaros het niet kan laten zijn handen op de borsten van een Martiaanse blondine te leggen.

De meest iconische: The War of the Worlds (1953)

In de jaren 50 beleefden we de hoogdagen van de campy sciencefictionfilm: het was smullen geblazen van titels als ‘The Angry Red Planet’, ‘It! The Terror from Beyond Space’, ‘Flying Disc Man from Mars’, ‘Flight to Mars’ en ‘Invaders from Mars’. Uit die schitterende tijd dateert ook de beroemdste, de succesvolste én de meest angstaanjagende van alle ‘invasie van Mars’-films: het op de roman van H.G. Wells gebaseerde ‘The War of the Worlds’. Sterkste scène: de priester die met de bijbel in de hand en onder het declameren van ‘Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil’ de vijandelijke ruimteschepen tegemoet treedt – en prompt wordt geëvaporeerd.