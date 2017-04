Waarom Greenpeace nuttig en nodig blijft: 'De wereld is nu turbulenter en verwoestender dan dertig jaar geleden'

'Dat overheid en bedrijven intenser samenwerken, maakt het er niet gemakkelijker op'

Bunny heet eigenlijk Ann, maar de bijnaam die haar vader haar ooit gaf, is blijven kleven. Ze is geboren in Christchurch, Nieuw-Zeeland, nu woont ze in Amsterdam. Ze moest dus niet ver reizen toen ze onlangs meedeed aan de protestactie die Greenpeace België ondernam in de haven van Antwerpen. Activisten drongen de grootste raffinaderij van België binnen en beklommen een 90 meter hoge schoorsteen. De actie maakte deel uit van de Break Free-campagne voor een wereld zonder fossiele brandstoffen. Bunny werd gearresteerd, maar was een paar uur later weer op vrije voeten.

HUMO U ging tegen de veiligheidsadviezen in toch actievoeren. Is het een probleem voor een organisatie als haar executive director wordt gearresteerd, of is het juist goede pr?

Bunny McDiarmid «Het is hoe dan ook goed voor een organisatie als de CEO betrokkenheid toont. Wie moet het voorbeeld geven als ik het niet zelf doe? Greenpeace wil iets doen aan de problemen en er niet alleen over praten. Of ik nu aan mijn bureau zit, op het dek van een boot sta, vastgeketend aan een pijpleiding hang of met een president praat: het zijn allemaal daden.»

HUMO U was zelf decennialang Greenpeace-activiste. Miste u het om uw handen vuil te maken?

McDiarmid (lachje) «Het is fijn om opnieuw met de voeten in het veld te staan, ja.»

HUMO U behoorde destijds tot de crew van de Rainbow Warrior toen die in de nacht van 10 juli 1985 tot zinken werd gebracht door agenten van de Franse inlichtingendienst DGSE. De Nederlandse fotograaf Fernando Pereira liet daarbij het leven.

McDiarmid «Ik had de boot toen net verlaten. Ik had mijn familie zeven jaar niet gezien, en we lagen aangemeerd in Auckland, Nieuw-Zeeland, met het plan om tien dagen later te vertrekken naar het atol Moruroa in de Stille Oceaan, waar de Fransen hun nucleaire proeven hielden. Ik was die avond rond ongeveer tien uur vertrokken om mijn ouders te bezoeken, anderhalf uur later is het gebeurd.»