'Genius': tv-serie over het leven, het licht en het libido van Albert Einstein

'Einstein was als The Beatles: een genie in zijn vak, en zo toegewijd dat zijn privéleven eronder leed'

Het idee voor ‘Genius’ kwam uit de koker van filmproducer Gigi Pritzker (‘Drive’, ‘Hell or High Water’). Een ingeving, nadat ze Einsteins biograaf Walter Isaacson bezig had gehoord tijdens zijn boektournee: ‘Walter praatte over Einstein als over een groot kunstenaar, en ik wist meteen dat er een film in zat. Maar toen we erover gingen brainstormen, bleek dat we dat rijke leven nooit in één film konden proppen: het moest wel een televisiereeks worden.’ Pritzker haalde Ron Howard aan boord, de gevierde regisseur van onder andere ‘Apollo 13’, ‘Rush’ en ‘A Beautiful Mind’.

Ron Howard «Ik had de voorbije jaren al heel wat pitches, synopsissen en afgewerkte scenario’s gelezen waarin Einstein de hoofdrol speelde, maar ik bleef altijd op m’n honger zitten. De man intrigeerde me natuurlijk, maar de verhalen die ik las, pakten me nooit.

»Ik ben inderdaad altijd al een geschiedenisfreak geweest: niet zozeer de feiten interesseerden me, maar de geweldige verhalen erachter. Als regisseur durfde ik me er lang niet mee in te laten, bang om iets verkeerds te doen. Maar sinds ‘Apollo 13’ ben ik van die angst verlost: je mag de feiten niet uit het oog verliezen, maar de scènes moeten vooral jouw visie op het onderwerp dragen. We zoomen niet alleen in op Einsteins politieke en wetenschappelijke ideeën, maar ook op de man van vlees en bloed. Het beeld dat we van hem ophangen, is dus niet altijd even flatterend.»

HUMO Als de kijker Einstein voor het eerst te zien krijgt, is hij net op dierlijke wijze in de weer met z’n huishoudster.

Howard «Een tikje choquerend voor wie hem alleen kent als de professor met z’n grappige kapsel die z’n tong uitsteekt, maar het was de enige manier om duidelijk te maken dat ‘Genius’ géén brave hagiografie zou worden. Einsteins werk getuigt uiteraard van een uitzonderlijke intelligentie en hij had héél duidelijk afgelijnde principes en idealen, maar laten we vooral niet vergeten dat hij een bijzonder chaotisch privéleven had, en dat de huishoudster lang niet de enige vrouw was die op zijn avances inging.

»‘Genius’ is tegelijk ook een ode aan de vrouwen die zijn leven hebben bepaald. Zijn eerste vrouw Mileva Maric, een briljante wetenschapster die samen met hem aan de polytechnische school in Zürich had gestudeerd, was van onschatbare waarde voor zijn werk: ze zou veel bijgedragen hebben aan zijn zogenaamde annus mirabilis-papers uit 1905. En zijn tweede vrouw Elsa was veel meer dan een muze, of erger, een meid.

»Toen ik mijn Beatles-documentaire ‘Eight Days a Week’ zat te monteren, vielen me plots de gelijkenissen met Einstein op: de vier Beatles waren ook genieën in hun vak, en ze waren zo toegewijd dat hun privéleven eronder leed. Toen wist ik dat we Einstein moesten portretteren als een artiest, een creatieve geest die meer gemeen heeft met een dichter of een schilder dan met een wetenschapper.»

HUMO Geoffrey Rush was je eerste keuze voor de oudere Einstein, maar hoe ben je bij Johnny Flynn uitgekomen?

Howard «We zochten een acteur met min of meer dezelfde gezichtsstructuur als Geoffrey. Onze castingdirecteur stuurde me foto’s van Johnny met de vraag: ‘Zou hij geen goede jongere versie van Geoffrey kunnen zijn?’ Onze make-upartieste heeft de foto’s toen digitaal bewerkt en zei daarna: ‘Doen!’ Ik kende Johnny van haar noch pluim, maar zijn auditie was ronduit briljant. Ook al zag hij er met z’n blonde haar en blauwe ogen meer uit als een Ariër dan een Jood (lacht).»