'Denial': bewijs de Holocaust maar eens

In 1996, in één van de meest geruchtmakende rechtszaken uit de geschiedenis, stonden de Amerikaanse historica Deborah Lipstad t en de beruchte negationist David Irving in de arena van een Londense rechtbank met getrokken messen tegenover elkaar.

'Te absurd voor woorden'

Zij had hém in één van haar boeken een leugenaar genoemd omdat hij het bestaan van de Holocaust had ontkend, waarna hij haar aanklaagde voor laster en eerroof. Boeiend: de bewijslast berustte bij Lipstadt. Geen makkelijke klus, want er bestaat geen enkele foto van een Jood in een gaskamer. Dat proces werd nu verfilmd, met Timothy Spall als de charmante ontkenner en Rachel Weisz als de gedreven historica. Wij spraken met de échte, inmiddels 70-jarige Lipstadt.

Deborah Lipstadt «Ik heb dat hele proces ervaren als een soort out-of-body experience. Dat we daar in een rechtbank moesten aantonen dat de Holocaust écht heeft plaatsgevonden: het was te absurd voor woorden. Telkens als Irving zijn leugens begon uit te kramen, dacht ik: ‘Mijn God, dat ik dit moet aanhoren!’ Maar goed: we zijn er toch in geslaagd om zijn theorie te doorprikken.»

HUMO Waarom ontkennen negationisten eigenlijk het bestaan van de Holocaust?

Lipstadt «Je mag niet vergeten dat bijna alle negationisten echte antisemieten zijn. Door altijd maar op dezelfde boodschap te hameren, namelijk dat de Joden de Holocaust hebben verzonnen, hopen ze een zekere legitimiteit te geven aan hun antisemitische ideeën. Nu hoor je soms zeggen dat iederéén recht heeft op een mening, maar het punt is dat negationisten geen mening verkondigen, maar een leugen. En leugens moet je bevechten.»

HUMO Zoals fake news?

Lipstadt «Precies. Het is erg gemakkelijk om uit te roepen dat de klimaatopwarming een mythe is, maar het is extreem moeilijk om tegen zo’n leugen in te gaan. Het probleem is dat we in een tijd leven waarin men spuwt op experts. Nou, je kunt evengoed zeggen: ‘Hé, ik ga een tunnel onder het kanaal graven, maar ik krijg ’t schurft van professionele ingenieurs, dus ik ga die tunnel door amateurs laten graven.’ (lacht) En toch moeten we voor de waarheid blijven vechten. En het is dringend, want ik maak me erg ongerust over de groeiende onverdraagzaamheid in Europa en de VS.»