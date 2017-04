'Als ik goesting heb in frieten, dan háál ik frieten'

De geboorte van zijn zoon Arthur – volgens de trotse papa Keltisch voor ‘sterke beer’ – bezorgde judoka Dirk Van Tichelt meer slapeloze nachten dan hij aankon. De Olympische medaillewinnaar van Rio stelde zijn comeback noodgedwongen een paar keer uit, en nu moet ook het Europees kampioenschap in Warschau eraan geloven.

Dirk Van Tichelt «Het ging steeds beter op training, maar het lot heeft er nu anders over beslist. Plezant is dat niet, maar ik heb me er vrij snel over kunnen zetten. Dit is ook niet mijn eerste EK, hè. Het is wel de eerste keer dat ik voor een groot toernooi moet afzeggen – ik ben tot nu toe altijd gegaan, ook al had ik een blessure. Nu laten mijn trainers het niet toe. Uit schrik dat het erger zal worden, maar ook omdat ze zeggen: ‘Je hoeft je niet meer te bewijzen.’ Ik zou wel willen, maar het is beter zo, dat besef ik ook wel. Het verstand komt met de jaren, zeker? (lachje)

»Mijn ticket was net geboekt, en ik ga toch mee afreizen. Er gaan twee junioren mee, voor wie dit hun eerste EK bij de senioren wordt. Dat zorgt voor druk: ik ga mee om hen wat op hun gemak te stellen. Zij kijken naar mij op.»

HUMO Je laatste – en enige – toernooi sinds je bronzen kamp op de Olympische Spelen in Rio dateert intussen van december.

Van Tichelt «In Tokio was dat. Ik stond er meteen: ik werd vijfde, zonder al te veel voorbereiding. Maar daarna werd ik vader, en dat bleek in het begin toch moeilijk met de trainingen te combineren. Ik besef nu waarom sporters soms minder presteren: de sport komt niet langer op de eerste plaats. (Knikt naar het parkje waarin Arthur ligt te slapen) Het is nu eerst dat kereltje daar.»

Traagheid

HUMO Rust is voor elke atleet essentieel. Daar heeft het je de voorbije maanden aan ontbroken.

Van Tichelt «Drie weken na de geboorte ben ik opnieuw beginnen te trainen. Ik dacht: ‘Als ik moe ben, val ik wel in slaap.’ Dat is ook zo, maar mijn slaap werd voortdurend onderbroken. Arthur slaapt niet ’s nachts. Overdag ook niet, trouwens: hij slaapt minder dan wij (lachje). Verre van ideaal om goed te trainen. Je komt de dag wel door, maar na één week begon ik last te krijgen van kleine blessures. Ik moest zelfs eens halverwege een training van de mat, om over te geven. Ik was te diep gegaan: het potteke liep over (lacht). Dat was het moment dat we besloten om wat gas terug te nemen.»

HUMO Had niemand je vooraf gewaarschuwd voor de impact van het vaderschap?

Van Tichelt «Je denkt dat je sterk bent, hè (lacht). Slaap is iets raars: ik snap nu heel goed dat ze slaapdeprivatie als foltermethode gebruiken. Zonder slaap word je zot.