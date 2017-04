Botsende supermachten: 'Er is meer kans dat er een oorlog komt, dan dat er géén komt'

It’s complicated: die Facebookstatus omschrijft de relatie tussen de VS en China tegenwoordig nog het best. De twee grootmachten staan al een tijd op gespannen voet met elkaar, en de gezwollen oorlogsretoriek van president Trump lijkt de boel alleen maar méér te verhitten.

In zijn boek ‘Botsende supermachten’ meet de Nederlander Jan van der Putten de temperatuur op tussen de yin en yang van de wereldpolitiek.

HUMO Experts roepen steeds luider dat het tot een gewapend conflict tussen de VS en China zal komen. Wat denkt u?

Jan van der Putten «De kans dat er een oorlog komt, is groter dan de kans dat er géén komt. Daarvoor zijn de historische voorbeelden legio: in de 16 gevallen waarbij een opkomende macht in het verleden met een zittende wereldmacht geconfronteerd werd, leidde dat maar liefst 12 keer tot een oorlog. De elementaire emoties die zo’n conflict in de hand werken, zie je nu ook, met als belangrijkste: de Amerikaanse angst voor de toenemende macht van China.

»En toch zijn nog nooit twee wereldmachten zo met elkaar verweven geweest als China en de VS nu – vooral op economisch vlak dan. Het valt te hopen dat ze dat zelf ook tijdig beseffen, en hun angstige en nationalistische gevoelens opzijzetten. Maar als je ziet op welke manier het Witte Huis momenteel beslissingen neemt...»

HUMO Dat Witte Huis biedt tegenwoordig onderdak aan Donald Trump: kan zijn impulsieve beleid leiden tot een oorlogsverklaring aan het adres van China?

Van der Putten «Dat is moeilijk te zeggen, net omdat er totaal geen lijn te trekken valt in zijn beslissingen. Eerst maakte hij China uit voor al wat lelijk is, maar nu beweert-ie alweer vriendschappelijke gevoelens voor Xi Jinping te koesteren!

»Aan de kant van de VS geldt maar één logica: ze geven hun macht niet vrijwillig op, nog liever trekken ze ten oorlog.»

HUMO En aan de kant van China?

Van der Putten «China ziet zijn nieuwe wereldmacht als het herstel van de natuurlijke orde. In China bestaat een oeroud gezegde dat stelt dat ‘het toppunt van bekwaamheid is: de vijand verslaan zonder te vechten.’ China zou de gespannen situatie dan ook het liefst oplossen via listige onderhandelingen en afspraken, in plaats van een oorlog.»

HUMO Mocht het toch zo ver komen, wat zal de impact daarvan dan op Europa zijn?

Van der Putten «Bij een gewapend conflict is het maar zeer de vraag of Europa de kant van de VS zal kiezen. Ook wij hebben immers baat bij een goede verstandhouding met China, dat binnenkort de grootste economie van de wereld wordt. Mochten de spanningen tussen de VS en China uitmonden in een handelsconflict dan stevenen we sowieso af op een economische ramp. Dan zal immers de gehele wereldeconomie in elkaar storten – ook die in Europa dus.»