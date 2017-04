Hoe de Marokkaanse cocaïnemaffia Antwerpen veroverde: molotovcocktails, kalasjnikovs, ontvoering en omkoping

'Een dealer liep stage bij een Antwerpse onderzoeksrechter en kopieerde daar documenten uit drugsdossiers'

‘Bedreigingen en geweld, dat komt voor in het milieu, maar van toestanden zoals in Nederland of in Mexico blijven we gespaard in Antwerpen,’ verklaarde Paul Van Tigchelt, de toenmalige persmagistraat van het Antwerpse parket, in oktober 2012 in wijlen ‘De kruitfabriek’ op VIER. Van Tigchelt had misschien beter gezwegen, want uitgerekend in die periode laaide het geweld tussen Nederlandse en Antwerpse drugshandelaars hevig op. Vroeger probeerden de gangsters zo weinig mogelijk de aandacht van politie en justitie te trekken. Maar in 2012 kwamen er nieuwe spelers op de Antwerpse cocaïnemarkt en die hebben lak aan discretie: geweld gebruiken krikt net hun status en reputatie op.

De Nederlandse mocromaffia stuurde zes Marokkaanse en Antilliaanse huurmoordenaars naar Antwerpen om de Turtles aan te pakken, Borgerhoutse cocaïnesmokkelaars rond de Marokkaanse familie Y. Die werden ervan verdacht een lading van 200 kilo coke te hebben gestolen en doorverkocht aan woonwagenbewoners in het zuiden van Nederland. Met de opbrengst hadden ze Porsches en Mercedessen gekocht, waarmee ze door de straten van Borgerhout en Deurne scheurden.

Dagenlang zaaiden de Nederlandse huurmoordenaars terreur: ze staken een garage van de Y.’s in brand en ze probeerden de oudste zoon, Abdelhakim, aan een tankstation uit zijn auto te schieten. Uiteindelijk vielen ze, vermomd als politieagenten, binnen in de woning van de Y.’s in Borgerhout. Ze troffen er alleen de jongste zoon aan en ontvoerden die. Om de Turtles diets te maken dat het menens was, bezorgden ze even later een foto van de jongste zoon terwijl die naast een vleesmolen poseerde. De boodschap was duidelijk: er moest snel worden betaald, anders ging de jongste telg door de molen. Een week nadat het losgeld was bezorgd, lieten de gangsters hem vrij.

Op 18 oktober 2012 kwam de Amsterdamse Marokkaan Najib Bouhbouh naar Antwerpen. Hij was één van de kopstukken van de mocromaffia en stond mee aan het hoofd van de cocaïneorganisatie van de intussen geliquideerde Gwenette Martha, een tot de islam bekeerde Antilliaan en zakenpartner van de Turtles. Bouhbouh was verantwoordelijk voor het Antwerpse filiaal van de bende-Martha. In het Antwerpse Crowne Plaza Hotel had hij een afspraak met één van zijn Antilliaanse handlangers en met een Nederlandse woonwagenbewoner. De trafikanten staken in hun typische tenue: dure Moncler-jas, glinstersneakers, Rolex om de pols, schoudertasje van Gucci. De drie praatten een halfuur met elkaar in de lobby van het hotel. Daarna liepen ze naar buiten, maar de kamper zei dat hij nog even naar de wc wilde. Van daaruit sms’te hij naar twee huurmoordenaars die buiten op de parking in een witte Golf GTI met Nederlandse nummerplaten zaten te wachten. Voor de ogen van de andere hotelgasten werd Bouhbouh met veertien kogels afgemaakt.

'Pronken met auto's en juwelen: een trouwstoet vol witte Bentleys, Lamborghini's en Rolls-Royces in Borgerhout'

De hel in Borgerhout

Het drugsgeweld leidde er mee toe dat Bart De Wever in de herfst van 2013 zijn war on drugs afkondigde. Eind 2016 pakten hij en zijn korpschef Serge Muyters uit met spectaculaire cijfers. Er waren de voorbije drie jaar meer dan drieduizend straatdealers gearresteerd – het dubbele van de drie jaar daarvoor. De politie had 430 auto’s en bijna 2 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Het aantal auto-inbraken, gewelddadige diefstallen en gewapende overvallen was met de helft gedaald. Maar wat De Wever en Muyters er niet bij vertelden: tegelijkertijd had de Marokkaanse cocaïnemaffia stevig greep op Borgerhout gekregen, en laaide het geweld weer hoog op.