Karen Damen, zangeres en tv-figuur: 'Ik ben voor alles bang, en vooral om dood te gaan'

'Ik heb iemand nodig die mijn polleke vasthoudt en zegt wat ik moet doen'

In de eerste editie liet Damen zien dat ook zij niet ongevoelig is voor de invloed van allerlei vrouwenblaadjes: zwoegend en zwetend testte ze allerlei tips en tricks uit voor een gezonder en perfecter leven, en ze was niet te beroerd om zich daarbij volledig bloot te geven. Dat ook het ex-K3’tje worstelt met vetrolletjes, cellulitis en een huishouden dat vierkant draait, deed 200.000 kijkers een collectieve zucht van verlichting slaken. Dit seizoen pakt ze haar slechte gewoontes aan, samen met SP.A-voorzitter John Crombez, ex-Mol Gilles Van Bouwel, voormalig veldrijder Niels Albert en seksuologe Goedele Liekens.

HUMO De extra lotgenoten zijn niet het enige nieuwe element: door het onverwachte succes van het eerste seizoen verkast ‘Perfect’ van VIJF naar VIER.

Karen Damen «Ik was verbaasd hoe vaak ik op ‘Perfect’ werd aangesproken: hoewel VIJF een kleine zender is, leek het wel of iederéén me op het scherm had zien puffen. Zelfs van mannen kreeg ik te horen: ‘Ik hoorde m’n vrouw zo hard lachen, dat ik uit nieuwsgierigheid bij haar in de zetel ben gaan zitten, en de aflevering mee heb uitgekeken.’ Daardoor gaan we dit jaar wat breder, en doen er ook mannen mee. Ook zij worden tegenwoordig geviseerd door de boekskes: er wordt ook van mannen verwacht dat ze zich goed verzorgen. Terecht, vind ik, al heb ik daar zelf geen klagen over: mijn man (drummer Antony Van der Wee, red.) staat langer in de badkamer dan ik, en hij smeert crèmes voor van alles en nog wat. En ook de mannen uit het programma zijn best ijdel: ze gaven stuk voor stuk toe altijd hun buik in te trekken.

»Ik ben blij dat ik niet de enige vrouw ben. We hebben onlangs een gezamenlijke conditietraining gehad: Goedele en ik hinkten achterop, maar dan ben je tenminste met z’n tweetjes. En Goedele heeft voor alles een uitleg: ‘Ik heb nog nooit in m’n leven gesport: dat is tegen m’n godsdienst.’ Of, als ze het niet kon laten een glas wijn te drinken: ‘Dat is ook perfect zijn, hè: tonen dat we van het leven kunnen genieten!’ I love it (lacht).»

HUMO Kende je je lotgenoten al?

Damen «Ik had al voor een aantal programma’s met Gilles samengewerkt, en ken hem dus vrij goed: ik heb hem doodgraag. Goedele had ik ook al een paar keer ontmoet, maar John en Niels nog nooit. Niels is enorm grappig: ik houd van zijn cynische humor. En John is een hele lieve man. We zijn van dezelfde generatie, waardoor we heel wat gemeenschappelijke interesses bleken te hebben: we zijn allebei fan van de Pixies en The Sisters of Mercy, en hebben allebei de Ramones gezien op Pukkelpop in 1991! Hij speelt trouwens ook zelf gitaar.»