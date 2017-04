Een mens van goede wil: De West-Vlaamse Vanessa Theuninck voedt dakloze vluchtelingen in Brussel

'Ze noemen mij een makakkenslet'

Anderhalf jaar lang trok Vanessa Theuninck als vrijwilliger elke zaterdag naar de Jungle, het eind 2016 ontruimde vluchtelingenkamp in Calais. ‘Ik had er zoveel slechts over horen vertellen, dat ik de ellende met eigen ogen wou zien,’ zegt ze. ‘Na mijn eerste bezoek was ik dagenlang van mijn melk. Gaandeweg leerde ik er fantastische mensen kennen, met wie ik nog steeds bevriend ben. Na de ontruiming staken sommigen over naar Engeland en zwermden anderen uit over Frankrijk. Ik hoorde ook dat veel vluchtelingen nu dakloos in Brussel rondzwerven.’

Vanessa laadde haar koffer vol eten en zocht de dakloze vluchtelingen aan het Noordstation op. Vandaag kookt ze samen met zes andere vrijwilligers om de drie weken tweehonderd maaltijden voor hen. ‘Tussen de twee- en driehonderd vluchtelingen slapen ’s nachts op straat. Ze wachten op asiel.’

'Theo Francken beweert dat de vluchtelingen in Brussel allemaal onderdak hebben. Ik vraag me af of hij er ooit al eens op straat rondgewandeld heeft'

HUMO Is er dan geen officiële opvang?

Vanessa Theuninck «Voor hen is er helemaal niets. Je vindt ze aan het Noordstation en in het Maximiliaanpark, waar in 2015 dat grote tentenkamp stond. Vandaag slapen ze niet in tenten, maar in openlucht. Er dwalen ook vluchtelingen rond het Zuidstation; hekkens moeten vermijden dat ze er beschutting zoeken. De kranten verspillen geen druppel inkt aan hen. Ik las onlangs een interview met Theo Francken, waarin hij beweerde dat de vluchtelingen in Brussel allemaal onderdak hebben. Ik vraag me af of hij ooit al eens door de straten van onze hoofdstad gewandeld heeft: je zíét die mensen rondzwerven. Ze leven van de ene dag op de andere, maar hebben geen spijt dat ze gevlucht zijn. Ondanks alles zijn ze hier veilig, ver weg van de oorlog.»