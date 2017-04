2017 zal worden uitgeroepen tot het jaar van de supergroepen

1. The Absolutelys

The Traveling Wilburys

George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty en Roy Orbison. Er is wellicht maar één groep die qua mythische line-up in de buurt komt van The Traveling Wilburys, en dat is The Dirty Mac: een gelegenheidsband met Mitch Mitchell van The Jimi Hendrix Experience op drums, Eric Clapton op gitaar, Keith Richards op bas (!) en John Lennon op zang en ritmegitaar. The Dirty Mac speelde maar één keer – twee songs tijdens het Rock and Roll Circus van The Rolling Stones in 1968 – en nam nooit een plaat op. The Traveling Wilburys maakten er twee: ‘Vol. 1’ en – humor hadden ze – ‘Vol. 3’. Nummer één bevatte alles wat je van een supergroep verwacht: geweldige songs, fenomenale zangers, heerlijke productie, phantom power. Nummer twee – Orbison was intussen gesneuveld – was veel minder. Zelfkennis was deze oude wijzen niet vreemd, en dus hielden ze er ogenblikkelijk mee op. De groep ging nooit op tournee.

Cream

Het allereerste en nooit overtroffen powertrio in de rock-’n-roll. In zijn iets meer dan tweejarige bestaan maakte de groep één meesterwerk (‘Disraeli Gears’, 1967) en twee beresterke platen (‘Fresh Cream’, ’66 en ‘Wheels Of Fire’, ’68). Aan ego’s en persoonlijkheidsstoornissen was er bij Cream geen gebrek. De drummer was een opvliegende zot (Ginger Baker), de bassist een manipulator (Jack Bruce) en de gitarist (Eric Clapton) werd door zijn fans God genoemd. Dat de groep geen lang leven beschoren zou zijn, stond in de sterren geschreven.

Clapton en Baker zouden samen met Steve Winwood van Traffic en Ric Grech van Family ook nog in Blind Faith spelen, en elk apart de supergroepen Derek And The Dominos en Ginger Baker’s Air Force oprichten.