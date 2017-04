'Frankrijk zit diep in het moeras'

Verstopt in een paar kantoren op de zesde verdieping van het indrukwekkende Maison de la Radio, één van de meest prominente tempels van de Franse cultuur, schuin tegenover de Eiffeltoren, ligt een klein stukje vaderland.

‘Chez les Belges,’ klinkt het bij de medewerkers van de Franse openbare radiostations, die hier allemaal huizen. Tussen stapels kranten en magazines bereiden Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek en hun team de volgende uitzending voor van ‘Si tu écoutes, j’annule tout’, op France Inter. De satirische radioshow, die de politieke actualiteit door de mangel haalt, weerklinkt elke dag om 17 uur, in volle primetime, zestig minuten lang in miljoenen Franse huiskamers en filerijdende auto’s. Op het programma vandaag: de steeds luidere stem van de gewone burger in de presidentscampagne, naar aanleiding van de opmars van de uiterst linkse volkstribuun Jean-Luc Mélenchon in de peilingen.

Charline Vanhoenacker, afkomstig uit La Louvière, is ook om de twee weken te zien in ‘L’Emission politique’ op France 2, waarin ze met haar bijtende humor alle grote favorieten voor het presidentschap, inclusief François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron en Mélenchon, fileert. Brusselaar Alex Vizorek, tijdens de campagne ook op maandag in ‘Nieuwe feiten’ op Radio 1 te horen, trekt met zijn onemanshows volle zalen in België en Frankrijk.

HUMO Jullie zijn al de ‘meest Franse der Belgen’ genoemd. Hoe zijn jullie als jonge Belgen in Frankrijk terecht gekomen?

Alex Vizorek «Na mijn studies handelsingenieur en journalistiek in Brussel, ben ik in 2005 voor een eerste keer naar Frankrijk getrokken, omdat ik komiek wilde worden. Radio is voor humoristen onontbeerlijk om een publiek aan te boren. Toen ik begon bij de RTBF, was Vanhoenacker hun correspondente in Frankrijk.

»Later, in 2013, zijn we elkaar hier bij France Inter opnieuw tegengekomen. De bazen hebben ons toen bij hen geroepen, met het voorstel om tijdens de zomer een nieuw, luchtig programma te maken. ‘De Fransen lachen nu al decennialang met de Belgen, deze zomer mogen jullie het omgekeerde doen,’ zeiden ze. Ik denk dat we ons goed uit de slag hebben getrokken. Na de daaropvolgende zomer hebben ze ons gevraagd een volledig seizoen te presenteren, en zo is ‘Si tu écoutes, j’annule tout’ geboren. Het is een zinspeling op een sms die Sarkozy naar zijn ex-vrouw zou hebben gestuurd, vlak voor zijn nieuwe huwelijk: ‘Si tu reviens, j’annule tout.’»

Charline Vanhoenacker «Ik was jarenlang correspondent in Parijs voor Le Soir, en vervolgens voor de RTBF. Op een dag werd ik uitgenodigd door één van de bekendste presentatrices hier bij France Inter, die mijn satirische bijdragen had gehoord. Ik gaf haar een cd’tje met mijn beste materiaal, en ik mocht meteen beginnen. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de Franse politiek. Mijn thesis aan de ULB ging over rechtse partijen in Frankrijk.