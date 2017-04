'Als we Els of Marijke hadden geheten, zouden we nog een job hebben'

Beide dames ijverden voor gelijke kansen en bestreden discriminatie: Alona Lyubayeva als diversiteitsambtenaar bij de Vlaamse overheid, Rachida Lamrabet als juriste bij het gelijkekansencentrum Unia. Tot de N-VA hen in het vizier nam: Liesbeth Homans noemde Lyubayeva deloyaal en incompetent en ontsloeg haar; Zuhal Demir kapittelde Lamrabet omdat ze in een film het boerkaverbod aan de kaak stelde, waarna de directie van Unia haar aan de kant schoof.

HUMO Hoe gaat het nu met u?

Rachida Lamrabet «Het waren bewogen tijden, maar ik voel me nu iets beter. Ik ben een weekje naar Marokko gegaan met de kinderen en dat heeft me goed gedaan. Ik heb geprobeerd om niet te veel na te denken over wat er gebeurd is, maar dat lukt nooit helemaal: ook ginder heb ik nachtmerries gehad.»

Alona Lyubayeva (knikt) «Die had ik ook.»

Lamrabet «En hartkloppingen. De nacht voor mijn vertrek heb ik geen oog dichtgedaan, de nachten ervoor sliep ik maximum twee, drie uur. Ik heb gehyperventileerd: dat was me nog nooit overkomen, terwijl ik al redelijk wat meegemaakt heb in mijn leven.»

Lyubayeva «Ik heb gisteren, de eerste dag na de paasvakantie, mijn moeilijkste moment gehad: het huis was leeg en plots kwam het besef dat het voorbij is. Ik ben meteen sollicitatiebrieven beginnen te schrijven: een therapeutische bezigheid, ik hoop al schrijvend te weten te komen wat ik eigenlijk wil.»

HUMO Jullie zijn allebei op 31 maart 2017 ontslagen: dat schept een band.

Lyubayeva (lacht)

Lamrabet «Wij zijn zusters in ontslag.»

HUMO Kenden jullie elkaar voordien al?

Lyubayeva «We hebben elkaar weleens gezien op een studiedag, maar tot twee weken geleden hadden we nog nooit met elkaar gesproken.»

Lamrabet «Ik had Alona in ‘De afspraak’ gezien en vond haar indrukwekkend: ik heb haar een Facebookberichtje gestuurd om haar te steunen.»

Lyubayeva «Ik heb tot na mijn ontslag gewacht om te antwoorden, want ik wist dat het kabinet mijn Facebookpagina in de gaten hield. Toen ik ’s ochtends door de kabinetchef ontvangen werd, lag er een print van mijn Facebookprofiel op tafel. Dat was nochtans niet publiek. Kennelijk had iemand gemeld dat ik één of ander artikel had gedeeld. Maar op die print stonden evengoed foto’s van mijn kinderen, mijn hond en mijn kat.»

Lamrabet «Onvoorstelbaar.»

HUMO Waarover ging dat artikel?

Lyubayeva (blaast) «Geen idee. Over integratie, neem ik aan. Maar ik had er zelfs geen commentaar bij gegeven, laat staan dat ik ‘Homans, trut!’ of een andere belediging had gepost (lacht). Hoe dan ook hebben ze niets te zoeken op mijn Facebookpagina, dat mag arbeidsrechterlijk niet.»