Humo's Gouden Vastgoedgids, deel 1: 10 onbetaalbare tips

'Als ik 'lichtjes op te frissen woning' lees, weet ik dat het een krot is dat je best niet zonder handschoenen binnengaat'

Zitten aan onze Humo-tafel: Wim Peleman van First Immo en de vastgoedwebsite Immoscoop, Johan Dyck van Immo Dyck uit Deurne, Stefaan Janssens en Stefan Bastiaensen van vastgoed- en verzekeringskantoor Janssen en Janssen en Niek de Boer van De Boer & Partners. Samen zijn zij goed voor bijna tweehonderd jaar ervaring in de sector, en zij zien elk jaar opnieuw hetzelfde fenomeen. In de lente en de voorzomer ligt het aantal verkopen tot 20 procent hoger dan in de andere seizoenen, en in landelijke gebieden tot 40 procent hoger. Beter weer versterkt het nestgevoel, zo lijkt het wel.

HUMO Voor het eerst in járen zijn de vastgoedprijzen gedaald, stelden de Belgische notarissen begin deze maand vast.

Stefan Bastiaensen «De tijd is voorbij dat de waarde van panden systematisch 9 procent per jaar steeg. Kopers bezoeken nu ook meer panden dan vroeger voor ze beslissen.»

Johan Dyck «Volgens mij zullen de vastgoedprijzen op termijn toch blijven stijgen. Door de bevolkingsgroei en het plaatsgebrek in Vlaanderen kan dat bijna niet anders. En de huurmarkt zal exploderen. Steeds minder jonge mensen zullen de aankoop van een eerste woning aankunnen, zoals je nu al in Nederland ziet.»

HUMO Heren, laten we Humo’s Twintig Gouden Vastgoedtips oplijsten.

1. Ligging is alles

Aan de algemene toestand en de inrichting van een huis kun je veel veranderen, aan de omgeving níéts. Kies de ligging dus met de grootste zorg. Architecturale meerwaarde, bereikbaarheid, parkeerruimte: in vergelijking met de ligging is álles secundair. Let daarom ook op de straatnaam: ‘steenweg’, ‘straat’ en ‘baan’ zijn meestal drukker en fouter dan ‘laan’, ‘pad’ en ‘dreef’.

U woont beter in het kleinste en lelijkste huis in de beste buurt dan omgekeerd. Als u het grootste en mooiste huis in een slechte buurt koopt, zullen alle buren jaloers zijn en bent u het eerste doelwit voor inbrekers en vandalen. Bovendien profiteert het pand met de kleinste tuin in een buurt met grote percelen ook van het groen en de weelde van alle rijkere buren. Of zoals Wim Peleman het verwoordt: ‘Liever een arbeiderswoning in een villawijk dan een villa in een arbeiderswijk.’

HUMO De vastgoedsector blinkt uit in eufemistische beschrijvingen. ‘Goed bereikbaar’ wil zeggen: ‘Grenst aan de oprit van de autosnelweg.’ En ‘centraal gelegen’ betekent: ‘Midden in de uitgaansbuurt, zodat je geen oog dicht doet.’

Bastiaensen «Als er ‘op wandelafstand van het station’ staat, zou de trein weleens dwars door je tuin kunnen rijden.»

Dyck «Nu, alles is relatief en alles is geëvolueerd. Mijn vader heeft indertijd appartementsblokken pal naast de luchthaven van Deurne verkocht en hij gebruikte de ligging als verkoopargument: een luchthaven was toen nieuw, chic, glamoureus! ‘U stapt uw voordeur uit en een uur later drinkt u afternoon tea in Londen!’ Vandaag is naast een luchthaven of onder een vliegroute wonen het láátste wat mensen willen.»

HUMO Ik neem aan dat de migratie ook een invloed heeft?

Dyck «De instroom van migranten heeft een desastreus effect op de woningprijzen in sommige woonwijken. De straat waar ons kantoor gevestigd is, wordt nu niet langer als residentieel beschouwd. De prijzen van de appartementen gaan er zelfs in dalende lijn, en dat is uitzonderlijk in vastgoed. Ik vind dat niet leuk, want ik moet de mensen die hier dertig jaar geleden een chic appartement hebben gekocht als investering, vertellen dat hun eigendom in waarde is gedááld. Voor hen is dat een koude douche.»

Wim Peleman «Omgekeerd is Borgerhout, dat weleens smalend Borgerokko werd genoemd, flink opgewaardeerd. De herenhuizen daar dateren uit een periode waarin degelijk en duurzaam werd gebouwd, en worden nu gekocht door autochtonen.»

'Ik heb mijn kinderen de raad gegeven om zo snel mogelijk iets te kopen, al is het maar een garagebox: steek alles in stenen'

2. Licht is geluk

Alle studies wijzen uit dat de bewoners van een zonovergoten huis met de juiste lichtinval een hogere levenskwaliteit hebben. Ook de oriëntatie is dus cruciaal. Ga niet op een bewolkte dag naar een woning kijken en kies het juiste uur om te checken of de avondzon op het terras valt dan wel of u in de zomer al om vijf uur ’s ochtends wordt gewekt door de brandende ochtendzon.