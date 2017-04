'Wij kijken bijna nooit naar 'Terzake'. Maar dat ligt aan de onderwerpen, niet aan de presentatie'

Moeder Kathleen maakt zich na een hartelijke ontvangst al snel uit de voeten (‘Het is nu aan hén’); vader Willem komt na een kwartier even binnenvallen, net wanneer Hendrik wilde uitleggen dat zijn vader hem tijdens zijn lessen gebruikt om het oedipuscomplex te duiden.

Willem Lemmens «Ah, dát verhaal. Hendrik is als peuter ooit op zondag bij ons in bed gekropen, kort nadat hij ‘Sneeuwwitje’ had gezien. Hij vleide zich tegen zijn mama aan: ‘Ik ben de prins!’ Mij noemde hij ‘een onnozele dwerg’: ‘Jij moet gaan werken.’»

HUMO De vadermoord in de praktijk. Uw kinderen zíén er nochtans gelukkig uit.

Willem «Niemand is vrij van neurosen, maar dat moet je hén vragen (lacht).»

HUMO Hoe traumatiserend is dat: opgevoed worden door twee filosofen?

Hendrik Lemmens (aarzelend) «Hm, niet? (lacht) Bij mama gaat het wel. Maar papa is anders: als professor is hij altijd bezig met ingewikkelde denkoefeningen en hij gebruikt ons soms als klankbord. Maar wij hebben natuurlijk niet zijn achtergrond: ‘Aha, zegt Spinoza dat? Interessant (lacht).’»

Emma Lemmens «Ik denk niet dat wij een fundamenteel andere opvoeding hebben gekregen, maar als ik met vrienden spreek, merk ik wel dat wij veel diepgaandere gesprekken hebben. Papa legt ons soms dilemma’s voor: ‘Wat zou jij doen als...’ Het trolleyprobleem bijvoorbeeld: vier mensen staan op een tramspoor en er komt een tramstel op hen af gereden. Je kunt ze redden door een hendel over te halen, waardoor de tram via een wissel op een ander spoor belandt, maar daar wel één andere onschuldige doodt.»

HUMO Wat kies je?

Emma «Ik zou de hendel overhalen.»

Hendrik «Ik zeg soms: ‘Alles is relatief!’ En dan hoor je vanuit de gang een stem: ‘Hoor ik daar iemand het absolute relativisme belijden?’ Maar al bij al valt het mee.»

HUMO Jullie vader is ethicus: hij bestudeert het verschil tussen goed en kwaad. Dat moet toch doorschemeren in de opvoeding?

Hendrik «Ja, maar mama heeft dat ook. Ze kunnen niet gewoon zeggen: ‘Dat mag niet.’»

Emma «Bij mijn vrienden gaat het zo: ‘Waarom? Daarom!’ Wij krijgen er altijd een hele uitleg bij. Ook als ik allang oké heb gezegd. Dan blijft ze doorgaan.»

Hendrik «‘Snap je nu waarom?’ Maar tegen een puber moet je dat natuurlijk niet te vaak zeggen.»

HUMO Hebben jullie die neiging overgenomen?

Abel Lemmens «Ik merk bij mezelf wel dat ik veel nadenk en nuances probeer te zien.»

Emma «Ik stel vast dat mensen mij in discussies soms fel en aanvallend vinden, terwijl ik het normaal vind dat iemand z’n argumenten op tafel legt.»

HUMO Hier wordt vaak over de wereld en het leven van gedachten gewisseld?

Hendrik «Dat is meer een familietrek dan iets van filosofen. Ik kan óók lang doordrammen. Omdat ik gelijk wil krijgen. Meestal héb ik ook gelijk (lacht).»

Abel «Hendrik en papa zijn luid: soms kan het hevig worden.»

Hendrik «Ik denk doorgaans genuanceerd, maar in discussies durf ik soms met opzet te provoceren. Zeker bij papa, omdat het leuk is hem kwaad te maken.»