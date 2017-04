De 7 Hoofdzonden van Sepideh Sedaghatnia, wijnkenner en jurylid in 'Mijn pop-uprestaurant': 'Wijn is zoals soixante-neuf: je moet het geprobeerd hebben'

'Nu ben ik mijn ziel aan het blootleggen'

Hoogmoed

HUMO Je wijnbar heet voluit DIVIN by Sepi. Aangezien Peter Goossens niet in Hof van Cleve by Peter kookt, moet ik de vraag stellen: waarom?

Sepideh Sedaghatnia (licht gegeneerd) «Ik had veel gebrainstormd met vrienden en iedereen vond dat mijn voornaam erbij moest. Dat het dom zou zijn om die – de Vlaming kent me nu van ‘Mijn pop-uprestaurant’ en van mijn vorige zaak – niet uit te spelen. Eigenlijk wou ik m’n zaak The Divin noemen, maar naar verluidt is dat dan weer te moeilijk om uit te spreken. (Blaast) Het is een heel gedoe geweest met die naam.

»Ik heb een hekel aan grote ego’s. En tussen zelfvertrouwen en arrogantie loopt slechts een dun lijntje.»

HUMO Jij lijkt een rots van zelfvertrouwen. Twijfel je weleens aan jezelf?

Sepideh «Ik weet heel goed wat ik kan, en nog meer waar ik vandaan kom en waar ik naartoe wil: daaraan twijfel ik niet. Ik probeer wel voortdurend mijn grenzen te verleggen.

»Maar natuurlijk voel ik me soms onzeker. Als ik in het nieuws zie hoeveel afschuwelijke dingen er gebeuren in de wereld, vraag ik me af wat voor zin het heeft. Doe ik het wel goed? Had ik niet beter iets anders gedaan met mijn leven? Dat komt haast dagelijks voor. Al sta ik er nooit té lang bij stil, want dan ben je pas echt aan het achteruitgaan. Beter is: je moed weer bij elkaar rapen en zeggen: boem, we gaan ervoor.

»Ja, nu ben ik mijn ziel aan het blootleggen (lachje).»

HUMO In 2015 was je de laureate van de Ebbenhouten Spoor, een prijs die de NV-A jaarlijks uitreikt aan ‘een verdienstelijke nieuwe Vlaming’. Onder meer Gilbert Nyantanyi – Gilberke van ‘Rute ’98’ uit ‘Alles kan beter’ – en Sugar Jackson gingen je voor. Een mooie eer?

Sepideh «Natuurlijk! In België zijn er zoveel mensen van verschillende nationaliteiten, en weinigen – laat staan vrouwen – hebben die prijs gekregen.