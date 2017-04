Eddy en Martine, de ouders van Annick Van Uytsel, vechten 10 jaar na de moord dagelijks met schuldgevoelens: 'Ik had bij haar moeten zijn, om de pijn te delen'

'‘Ik ben er zeker van dat haar laatste woorden waren: ‘Mama, help mij!’ Maar ik was er niet'

Toen Annick Van Uytsel in de nacht van 27 op 28 april 2007 van een fuif in Schaffen terug naar huis in Kaggevinne fietste, werd de ergste nachtmerrie van haar ouders werkelijkheid: op een verlaten stuk fietspad werd het 18-jarige meisje van haar fiets gesleurd, gekneveld, in een bestelwagen geduwd en ontvoerd. Haar naakte lichaam werd een week later teruggevonden in het Albertkanaal in Lummen, ingepakt in vuilniszakken en verzwaard met een betonblok, haar schedel was ingeslagen. Een intensieve zoektocht naar de dader leverde niets op.

Bijna drie jaar later kwam er een doorbraak in het onderzoek, toen op 2 januari 2010 Kevin Paulus en Shana Appeltans vermoord werden teruggevonden in een uitgebrande auto langs de E314 in Halen. Hun buurman, Ronald Janssen, werd op de rooster gelegd en gaf de dubbele moord toe. Enkele dagen later bekende hij, naast een reeks verkrachtingen, ook Annick Van Uytsel te hebben vermoord. Voor de ouders van Annick kwam zo een einde aan een lange periode van onzekerheid: eindelijk wisten ze wat er met hun dochter was gebeurd.

HUMO Hoewel ze beloofd had om samen met een paar vriendinnen terug naar huis te fietsen, legde Annick die nacht het laatste stuk toch alleen af.

Martine Vanhoudt «Annick is samen met twee vriendinnen in Schaffen vertrokken, maar omdat die meisjes onderweg bij het huis van een vriendje bleven plakken, is ze in haar eentje doorgereden. Ze wist dat ik haar rond 4 uur verwachtte: ze wou op tijd thuis zijn en mij niet ongerust maken. Daar voel ik me heel schuldig over.»

'Als ik zou kunnen, zou ik meteen met Annick ruilen: mijn leven voor het hare'

Eddy Van Uytsel «Ik heb me in het begin ook afgevraagd: ‘Hadden we Annick wel in het midden van de nacht met de fiets naar huis mogen laten gaan?’ Maar jezelf achteraf op die manier pijnigen heeft geen enkele zin. Uiteindelijk is er maar één iemand schuldig aan de dood van Annick, en dat is haar moordenaar.»

Vanhoudt «Toch had ik haar niet met de fiets mogen laten vertrekken. Maar ik heb me laten doen: ze moest en zou samen met haar vriendinnen naar Schaffen fietsen.»

Van Uytsel «Ik had ook liever niet dat ze met de fiets ging, maar één van haar vriendinnen woonde maar 300 meter bij ons vandaan – het was dus enkel dat laatste stukje dat ze alleen zou moeten rijden.»