'Luc had een gecompliceerde verhouding met drank, dat wist iedereen rond de band. Het probleem was vooral dat hij steeds slechter weinig kon drinken. Dus dronk hij veel te veel, of juist helemaal niet'

Luc en Noelle, manager en platenbaas van Gorki, hadden tot die dag eigenlijk nooit ruzie gehad. Het was zaterdagavond 27 juli 2013, en Gorki had deze zomer even een pauze tussen de optredens. Eens in de paar jaar laste Noelle een sabbatical in, inmiddels een gevleugelde term in de muziekindustrie. Af en toe een jaar niet spelen zorgde ervoor dat ze het jaar erna weer een goede tour konden doen, had Noelle bedacht. Tijdens zo’n jaar rust kwam Luc vaak met een boek, en deed hij solo-optredens. Nu ook, op Kneistival in Knokke, voor de shows van de eveneens Gentse zangeres Sarah Ferri, en Spinvis. Heel druk was het niet. Noelle had het snel door: Luc ging vanavond voor de paljasserij. Hij onderbrak nummers, praatte langer dan hij zong, maakte fouten, raaskalde. Hij had een kater van de Gentse Feesten. Het was al de tweede keer deze zomer dat hij een optreden verknalde. Op de Gentse Feesten zelf had hij er ook niks van gebakken. De organisatoren hadden nota bene vooraf gevraagd of Luc niet dronken zou zijn. Daar was Noelle nog geïrriteerd over geweest: het was een groot misverstand dat Luc in lollige doen op een podium dan ook vanzelfsprekend dronken was. ‘Bovendien was het niet zelden de organisator zélf die voor het optreden met een fles wijn op Luc af kwam lopen.’

Maar die avond in Knokke was Luc te ver gegaan. Hij had een gecompliceerde verhouding met drank, dat wist iedereen rond de band, en Noelle en zijn vrouw Sandra wisten het al helemaal. Het probleem was vooral dat hij steeds slechter weinig kon drinken. Dus dronk hij veel te veel, of juist helemaal niet. Alles of niets, dat was het. Tegen Sandra zei hij weleens dat ze blij mocht zijn dat hij niet aan de drugs was. Dat helemaal niet drinken kon hij maanden volhouden, zelfs een halfjaar. Hij had zelfs op zijn 50ste verjaardag niet gedronken, want die viel in zo’n alcoholvrije periode. Het was een uitbundig feest, op het Dok, de ‘werfplek voor verpozing en creatieve manoeuvres’ waar ze een volledig varken aan het spit serveerden, en ’s avonds met zijn allen in een verrijdbaar bubbelbad sprongen. Ze maakten zoveel lawaai dat de politie polshoogte kwam nemen, precies op het moment dat de overblijvers in het bad lagen.