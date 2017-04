Een mens van goede wil: Xavier Cloet helpt vluchtelingen aan een job

'Wij zijn de schakel tussen het kamp en de werkgever'

Tijdens de Gentse Feesten organiseert het productiehuis cirQ traditiegetrouw het festival Bataclan, met elk jaar een ander thema.

Xavier Cloet (creatief brein) «Vorig jaar wilden we iets doen rond de vluchtelingenproblematiek. We lieten de media weten dat we van plan waren om al onze festivalmedewerkers te vervangen door vluchtelingen: die zijn goedkoop, hoogopgeleid en ze willen hogerop (lacht). Vier maanden vóór de start van de Feesten zochten we contact met drie vluchtelingencentra in de buurt van Gent. Met de hulp van tolken en tekeningen legden we de vluchtelingen uit dat we mensen zochten om mee te werken aan ons festival. Maar eerst moesten we hen uitleggen wat een festival precies is, want dat kenden de meesten niet. We nodigden de vluchtelingen uit op enkele kennismakingsdagen, en 150 van hen zijn daarop ingegaan. Die wilden allemaal dolgraag komen helpen op de Feesten.

»We hebben hen toen geïnterviewd: we vroegen waar ze vandaan kwamen, wat hun droomjob was, welke talen ze spraken, of ze al een beetje Nederlands kenden en wat hun hobby’s waren. Daarna verdeelden we hen in verschillende ploegen: de koks, de acteurs, de filmmakers en de handige harry’s. Voor het festival hebben we uiteindelijk tachtig mensen geselecteerd en een opleiding laten volgen: we gaven de acteurs workshops over slapstick, bijvoorbeeld, en we gingen met de horecaploeg op bezoek in een brouwerij, waar ze midden in de ramadan een tapcursus kregen.»